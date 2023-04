Sem calendário, Netuno vive desmonte após vice

Da Redação



Após vice-campeonato paulista, a temporada de 2023 terminou para o Água Santa. a equipe voltará apenas em 2024, quando o Estádio Arena Inamar estiver reestruturado, Do elenco finalista do Paulistão, apenas o técnico Thiago Carpini pemanece – ele tem contrato até o fim do ano que vem – quando a equipe disputará o Campeonato Brasileiro da série D.

Entre os jogadores que participaram da campanha histórica deste ano no Paulista, há quem disputará a série A do Brasileirão. Outros dois jogadores vão para o futebol dos EUA. Destaque do Água Santa, Bruno Mezenga, que terminou o campeonato com sete gols – atrás de Galoppo (São Paulo) e Róger Guedes (Corinthians), com oito gols cada na artilharia – volta para o Santos.

O Santos contará ainda com outros dois jogadores do Água Santa: o meia Luan Dias e o lateral Gabriel Inocêncio.

Ainda disputarão a série A do Brasileirão o ponta Adailson e o volante Kadí. O primeiro foi negociado em definitivo com o América (MG), que pagou R$ 1,7 milhão por 30% dos direitos do atleta, já o volante vai para o Goiás, por empréstimo.O atacante Arthur Korek foi negociado com o Los Angeles Force (EUA). Thiago Rodrigues, lateral, foi para o Charlotte, também dos EUA.

O Água Santa terminou o Paulistão com vice-campeonato depois de ser goleado pelo Palmeiras (4 a 0) no último domingo (9). No agragado, 5 a 2 para o time da Capital. O único time da região que venceu o Paulistão até hoje foi o São Caetano (2004). O Azulão chegou na final também em 2007, quando perdeu para o Santos. O Santo André foi vice em 2010.