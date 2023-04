Obituário - 13 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/04/2023 | 07:30



SANTO ANDRÉ

Zilmar Alves de Oliveira, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

Regina Lúcia de Faria, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 7. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Walter Lazarini, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Motorista. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Inácio de Sena, 72. Natural de Salinas (MG). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oriberto Rapacci Lustoza, 66. Natural de Adamantina (SP). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

José Leôncio da Silva, 65. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 7, em São Bernardo, Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Ferreira, 61. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Motorista. Dia 7. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ivonete Gomes dos Reis, 55. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edinalva da Silva Leite, 53. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Santa Maria, em Osasco (SP). Dia 7, em Santo André. Cemitério Municipal de Santo Antônio, em Osasco.

Roberto Ferreira, 47. Natural de Mauá. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Bancário. Dia 7, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Valdinei Gonçalves de Aguiar, 47. Natural de Mauá. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Alexandre de Almeida Domiciano, 41. Natural de Santo André. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Gonjarina Rodrigues Pereira, 86. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Paulino Nunes Jordão, 82. Natural de Itambé (PE). Residia na Vila Areião, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Antônio da Silva, 79. Natural de Porto Calvo (AL). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Clarinda Zampieri Costa, 77. Natural de Tamburi (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Antonio Lopes, 77. Natural de Dourado (SP). Residia no bairro Caraguava, em Peruíbe (SP). Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Aldair Tomas da Silva, 65. Natural de Água Branca (AL). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Henrique Azarias da Silva, 62. Natural de Monte Castelo (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria dos Santos Barbosa Rosa, 61. Natural de São João da Ponte (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Thereza Tercilia Ravelli Romera, 89. Natural de Saltinho (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Manoel Cícero da Silva, 95. Natural de Maraial (PE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Iracema Marculina de Jesus, 91. Natural de Caratinga (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Lair Franco, 69. Natural de Ervália (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisca Fernandes, 60. Natural de Boa Viagem (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Maria Lúcia Rodrigues Vieira, 61. Natural de Jardim (CE). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Vale dos Pinheirais.