Com maioria dos votos obtidos na região, deputados ignoram Consórcio

Da Redação



12/04/2023 | 10:14



Mesmo com uma grande quantidade de votos obtida entre as sete cidades na eleição do ano passado (<CF51>veja na arte acima</CF>), os deputados estaduais Carla Morando (PSDB) e Thiago Auricchio (PL) ignoraram a assembleia ordinária realizada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC na última segunda-feira (10), que contou com a presença de sete deputados, entre estaduais e federais, com domicílio eleitoral na região.

As asuências de Carla e Thiago, que têm base em São Bernardo e São Caetano, respectivamente, foram as únicas não justificadas, segundo apurou o Diário. Os parlamentares também não responderam às tentativas de contato do jornal, que os questionou sobre a ausência —também houve tentativa de contato antes da reunião, questionando-os se estariam presentes, mas nenhum retorno foi dado.

A postura contraria uma antiga queixa dos deputados estaduais que representam a região em relação ao Consórcio. Nos últimos anos, muitos cobraram uma atenção maior da entidade aos seus mandatos na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), sugerindo que fossem convidados para as assembleias ordinárias junto aos prefeitos.

A presença dos deputados era aguardada mesmo com as decisões de São Bernardo e São Caetano, comandadas respectivamente por Orlando Morando (PSDB), marido de Carla, e José Auricchio Júnior (PSDB), pai de Thiago, de deixarem o Consórcio após não concordarem com a votação que definiu o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), como novo presidente da entidade. Marcelo, inclusive, lamentou as ausências na reunião de segunda-feira.

“Tivemos ausências de prefeitos e deputados importantes para o Grande ABC, que deviam estar presentes, pois a união de todos colabora muito para a nossa região”, disse.

Fato que reforça a importância da participação dos deputados nas reuniões do Consórcio foi a presença do secretário-executivo de Governo e Relações Institucionais do Estado, Marcos Penido, que também estava na posse de Marcelo no dia 3 de fevereiro.

“O Consórcio é uma importante ferramenta de política pública regional. Sempre que formos convidados, estaremos presentes”, disse Penido ao Diário logo depois da reunião.

Após a assembleia, o Consórcio enviou ofício ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) o convidando a participar da próxima reunião da entidade, que sempre acontece na primeira terça-feira do mês. O presidente Marcelo Oliveira informou que a entidade irá se adequar à agenda do governador, considerando a possibilidade da convocação de uma assembleia extraordinária para recebê-lo.