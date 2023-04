Santos confirma contratação de trio do Água Santa por empréstimo

12/04/2023 | 10:11



A direção do Santos confirmou nesta quarta-feira as contratações do atacante Bruno Mezenga, do meia Luan Dias e do lateral-direito Gabriel Inocêncio, todos do Água Santa, atual vice-campeão do Paulistão. O trio acertou por empréstimo até o fim desta temporada, com opção de compra para o time da Vila Belmiro.

As contratações já estavam encaminhadas desde a semana passada, mas as partes esperaram pelo fim do Estadual, no domingo, para sacramentar as negociações. Ao fim da decisão contra o Palmeiras, o próprio Mezenga já havia declarado que estava acertado com o Santos. A contratação foi oficializada apenas nesta quarta.

Eleito o melhor atacante do Paulistão deste ano, o experiente jogador tem 34 anos iniciou a carreira pelo Flamengo, mas não recebeu maiores oportunidades no time profissional. Depois passou por Fortaleza, Macaé, Queensland, Orduspor, em duas passagens, Legia Varsóvia, Estrela Vermelha, Akhisar Belediyespor, Eskisehirspor, São Caetano, Vila Nova, Prachuap, Ferroviária, Goiás e CSA antes de chegar para disputar o Paulistão pelo Água Santa, no início deste ano.

Mais experiente, ele foi um dos artilheiros do Estadual e se destacou até no primeiro jogo da final do Paulistão, contra o Palmeiras. Ele anotou os dois gols do Água Santa na vitória por 2 a 1. O time de Diadema acabou sendo goleado no jogo da volta, no Allianz Parque, e ficou sem o título.

No Santos, Mezenga terá a concorrência de jogadores mais jovens, como Ângelo, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo, e de atletas tão experientes quanto ele, como Lucas Braga, Mendoza e Soteldo.

Já Gabriel Inocêncio, de 28 anos, será concorrente direto de Nathan e Felipe Jonatan. O novo lateral santista iniciou sua trajetória profissional no Monte Azul, em 2014. E teve passagens por clubes como Mirassol, Taubaté, Noroeste, São Bento, Vitória e São Bernardo. Ele desembarcou no Água Santa no ano passado.

Luan Dias, de 25 anos, foi eleito o melhor meio-campista do Paulistão. O atleta nasceu em Santos e até passou pelas categorias de base do clube da Vila Belmiro. Mas estreou como profissional com a camisa do Água Santa em 2017. Na sequência, passou por Ponte Preta e Goiás, clube que defendeu em 2021 e 2022. Pelo vice-campeão paulista, o meio-campista anotou um gol e uma assistência em 14 jogos.

Estas contratações acontecem num contexto pouco favorável do clube santista nas últimas semanas. O Santos vem sofrendo para ser bem-sucedido nas negociações para reforçar o elenco e até para manter os jogadores que já tem, caso de Rwan Seco, negociado com o Vasco. Outros como Diego Pituca e Lucas Veríssimo, que já defenderam o time, não avançaram nas conversas.