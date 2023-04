Eliminado da semana, Fred Nicácio fala de relação conturbada com Aline Wirley no BBB23: Trairagem

12/04/2023 | 10:10



Não foi difícil reparar que Fred Nicácio voltou com sangue nos olhos para o BBB23, depois de ter tido uma segunda chance com a repescagem. Nessa nova experiência na casa, o brother se viu em diversos conflitos com Aline Wirley.

Em entrevista com Vivian Amorim e Patrícia Ramos, no Bate-Papo BBB, ele relembrou de quando Aline compartilhou com todos, no Jogo da Discórdia, uma conversa íntima que ele havia tido com ela.

- Me machucou pela trairagem, pela falta de consideração, disse Fred.

O médico ainda reforçou que tentou várias vezes jogar com Aline, mas nunca teve sucesso:

- Eu chamei a Aline para jogar comigo diversas vezes. Eu tentei me aproximar dela muitas vezes, mas não foi um desejo dela. [...] Percebi que não era uma conexão mútua.

Mas apesar de tudo, Fred está disposto a passar uma borracha na situação do lado de fora da casa. E, quem sabe, manter uma amizade com a cantora.

- Agora na saída, eu abracei todo mundo e eu fiz questão de dar um beijo na testa dela. Beijo na testa, para mim, é sinal de respeito. Eu respeito a Aline, respeito ela como mulher preta, respeito o legado que ela tem e eu discordar de algumas coisas que ela deixou de fazer dentro da casa não quer dizer que é a verdade. É a minha verdade. Não sei como vai ser essa relação aqui fora [...]. Mas, de qualquer maneira, eu respeito ela.