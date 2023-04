HBO Max lança Morte no Vale do Silício, série sobre mortes brutais do codesenvolvedor de Tetris

Da Redação

Do 33Giga



12/04/2023



Estreou simultaneamente na HBO Max e no discovery+, em 11 de abril, a série documental de três partes MORTE NO VALE DO SILÍCIO (The Tetris Murders). A obra conta a história das mortes brutais do codesenvolvedor de Tetris, Vladimir Pokhiko, e sua família, que chocou a comunidade do Vale do Silício em 1988.

Embora o caso tenha sido considerado um assassinato-suicídio, anos depois, uma nova descoberta leva os investigadores a novas revelações.

No final dos anos 1980, o videogame baseado em quebra-cabeças, TETRIS, explodiu nos Estados Unidos e conquistou o resto do mundo. Até hoje a popularidade do jogo icônico continua viva, com pessoas de todas as idades e origens jogando em seus telefones ou dispositivos.

Com produção da Crazy Legs Productions para o Investigation Discovery, a série MORTE NO VALE DO SILÍCIO (The Tetris Murders) foca em uma das mentes por trás da popular sensação global que encontrou um fim muito trágico, complexo e mortal: Vladimir Pokhilko.

Em 22 de setembro de 1998, o empresário foi encontrado morto junto com sua esposa e filho em sua casa em Palo Alto, Califórnia. Mais de duas décadas depois, os investigadores de homicídios do Departamento de Polícia de Palo Alto, que foram os primeiros a chegarem ao local, revisam o crime perturbador.

Ao longo de MORTE NO VALE DO SILÍCIO (The Tetris Murders), eles descobrem novas teorias e evidências, desvendando ainda mais o mistério desse crime.