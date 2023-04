Odair Hellmann celebra retornos e reforços no Santos: 'Teremos boas opções'

12/04/2023 | 08:00



Três vitórias seguidas, nenhum gol sofrido, peças importantes recuperadas, outras em reta final de tratamento, e a chegada de reforços. Mesmo sem encarar rivais de peso, Odair Hellmann voltou a ter motivos para sorrir no Santos após o fracasso no Paulistão e já prevê embalo para a equipe com o grupo "ganhando corpo" para importante e dura sequência de jogos já a partir de domingo, contra o Grêmio.

No fim de semana o Santos visita o time gaúcho em Caxias e Hellmann pode até relacionar os recém-contratados Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga, vice-campeões do Paulistão com o Água Santa. Depois de reclamar da carência de peças no elenco, agora o treinador celebra ter opções para qualificar o time e deixá-lo com ambições maiores.

Ter nomes recuperados também anima o comandante. "Hoje (terça-feira), a gente teve o retorno do Carabajal, do Rodrigo (Fernández). Vamos ter outros retornos de jogadores importantes para o grupo (João Lucas, Maicon, Joaquim, Soteldo...)", comemorou. "Esses três jogadores (reforços do Água Santa) fizeram um bom Campeonato Paulista em termos coletivo e individual. Por isso, foram buscados e contratados pelo Santos para que a gente possa ter opções dentro do grupo. Elas são importantes", avaliou.

Não faz muito tempo, Odair Hellmann teve de improvisar na lateral-direita, promover jovem para utilizar na defesa e até usar meia improvisado no ataque. Sem grandes investimentos, vê o Santos se reorganizar e aumentar o leque de opções para montar um time competitivo, sobretudo para o Brasileirão.

"Temos três competições (Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana), com jogos domingo, quarta, sábado, terça..., todos decisivos. O grupo vai fazer a diferença, e é um bom grupo, de qualidade", afirmou. "Teremos uma boa disputa interna, com o retorno desses jogadores, voltando à forma, e com outros de característica importante de drible, de velocidade", disse. "Essas peças de reposição, que possam ser abençoadas aqui no Santos e tragam essa energia que os levou à final do Paulistão."

O técnico mostra confiança nos contratados e enfatiza que terá de fazer rodízio em algumas jornadas para não deixar ninguém desmotivado. "Vamos ter 28, 29, 30 jogadores à disposição. Vai ser aquele momento de escolhas. Temos muito na mesma função, não dá para levar todos, não dá para jogar todos. Em algum momento, vamos fazer escolhas quando todos estiverem à disposição. E, na sequência dos jogos, vamos avaliar a parte física."