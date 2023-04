Michel Araújo diz entender vaias após empate do São Paulo: 'Temos a responsabilidade de ganhar'

12/04/2023 | 00:07



As vaias intensas ouvidas no Morumbi ao fim do empate sem gols entre São Paulo e Ituano, nesta quarta-feira, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil, foram assimiladas pelo meia-atacante Michel Araújo como uma reação normal da torcida. O uruguaio valorizou o apoio dado pelos torcedores durante a partida e disse entender a cobrança realizada após o apito final.

"Eu, particularmente, durante os 90 minutos, senti o apoio da torcida, escutamos levar o time pra frente. Não escutei vaia nenhuma. É normal (a vaia) agora no final do jogo, depois de um 0 a 0 em casa. Temos responsabilidade de ganhar o jogo, como time grande, mas não aconteceu. Vai ter o próximo jogo", destacou o jogador, que fez apenas sua segunda partida pelo time tricolor, após estrear na vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, na Copa Sul-Americana.

Ao avaliar o desempenho da equipe comandada por Rogério Ceni, Michel Araújo disse que enxergou o time muito preso à ideia de jogar pelas pontas, sem variação de jogadas. Apesar disso, mostrou otimismo e garantiu que haverá evolução até o dia do reencontro com a equipe de Itu.

"A gente tentou jogar mais pelo lado, talvez tenha faltado mais jogo por dentro, mais movimentação por dentro do campo. Mas a gente finalizou, tentou até o fim. Foi isso, a gente teve a mesma chance de classificar ainda. Tem jogo de volta. A gente trabalha todos os dias para melhorar", afirmou.

Depois de não conseguir sequer uma vantagem mínima dentro de casa, o São Paulo terá de buscar a classificação no Novelli Júnior, em Itu, onde faz o jogo de volta no dia 25 de abril. Antes disso, tem outros três compromissos, o primeiro deles contra o Botafogo, neste sábado, no Engenhão, pela rodada de estreia do Brasileirão. Depois, encara o Academia Puerto Cabello, na Sul-Americana, e o América-MG, no Brasileiro, antes de jogar a decisão pela vaga nas oitavas da Copa do Brasil com o Ituano.