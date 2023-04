Internacional leva susto do CSA, mas vira e abre vantagem na Copa do Brasil

11/04/2023 | 23:54



A terceira fase da Copa do Brasil, decidida em dois jogos, teve início nesta terça-feira com cinco partidas. Mesmo estreando em casa, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional levou um susto do CSA, que abriu o placar logo no começo do jogo. Alan Patrick, porém, estava em noite inspirada, marcou dois gols e garantiu a vitória colorada por 2 a 1.

Os confrontos de volta ocorrem em duas semanas e o Internacional enfrenta o CSA na quinta-feira (27), às 20h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Para avançar às oitavas de final, pode até mesmo empatar. Já o time alagoano precisa vencer a partir de dois gols para se classificar no tempo normal. Se devolver a vitória por apenas um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Os times que avançarem às oitavas garantem mais R$ 3,3 milhões em premiação.

O Inter poderia ter aberto o placar logo aos seis minutos, mas Pedro Henrique desperdiçou um pênalti, defendido por Dalberson. A situação piorou quando o CSA abriu o placar apenas três minutos depois. Gabriel Taliari aproveitou desvio no cruzamento, girou rápido dentro da área e chutou no cantinho para marcar.

Apesar do gol, os gaúchos conseguiam chegar ao ataque e empataram aos 23 minutos. Após troca de passes rápida e cruzamento da esquerda, Alan Patrick apareceu na pequena área para completar.

Na volta para o segundo tempo, Luiz Adriano teve a chance de completar cruzamento, com o gol já livre, mas errou a finalização. Aos cinco minutos, porém, a virada foi confirmada. Após cruzamento da direita, a zaga cortou, mas a bola ficou na meia-lua. Alan Patrick chutou de primeira e acertou o cantinho.

A partida seguiu movimentada e com chances para os dois lados, como em cabeçada de Moisés Ribeiro, do CSA, na trave, e finalizações de Carlos De Pena e Thauan Lara, do Inter, ambas salvas por Dalberson.

FORTALEZA GOLEIA E BAHIA VENCE

O Fortaleza teve um jogo muito mais tranquilo diante do Águia de Marabá-PA, umas das muitas surpresas desta edição, que eliminou o Goiás na segunda fase. Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, o time cearense não deu margem para uma nova zebra e fez 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Dudu, Ceballos e Guilherme.

Betão até diminuiu para os visitantes, mas Thiago Galhardo (duas vezes) e Yago Pikachu garantiram a goleada por 6 a 1. O Fortaleza pode perder por até quatro gols de diferença no jogo de volta, marcado para o dia 26, às 19h30, no Mangueirão, em Belém (PA).

No primeiro jogo do dia, o Bahia visitou o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e venceu por 2 a 1. Agora precisa apenas de um empate para avançar. Em dia de xarás, os baianos abriram o placar com Biel, sofreram o empate com Gabriel Bahia, mas confirmaram a vitória com Gabriel Xavier. O jogo de volta será no dia 27, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O dia ainda contou com dois confrontos paulistas: o Santos venceu o Botafogo, por 2 a 0, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enquanto São Paulo e Ituano ficaram no empate sem gols, no Morumbi, em São Paulo.

CONFIRA OS JOGOS DE IDA DA 3ª FASE:

TERÇA-FEIRA

Volta Redonda 1 x 2 Bahia

Botafogo-SP 0 x 2 Santos

Internacional 2 x 1 CSA

Fortaleza 6 x 1 Águia-PA

São Paulo 0 x 0 Ituano

QUARTA-FEIRA

16h30

Nova Iguaçu-RJ x América-MG

19h

Coritiba x Sport

19h30

Fluminense x Paysandu-PA

CRB-AL x Athletico-PR

20h

Palmeiras x Tombense

21h30

Atlético-MG x Brasil-RS

Remo x Corinthians

Ypiranga-RS x Botafogo

QUINTA-FEIRA

19h

Náutico x Cruzeiro

20h

Maringá x Flamengo

21h30

ABC-RN x Grêmio