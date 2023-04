Odair vê Santos mais perto de afastar 'ponto de interrogação' após frustração no Paulistão

11/04/2023 | 23:30



O Santos está mais confiante. Depois da eliminação ainda na primeira fase do Paulistão, com uma atuação ruim e derrota para o Ituano, no início de março, o time alvinegro alcançou a terceira vitória seguida ao bater o Botafogo-SP nesta quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil. Embora os adversários anteriores da série positiva tenham sido os modestos Iguatu e Blooming, a evolução apresentada pelo time já é motivo de celebração para o técnico Odair Hellmann, que vê a insegurança ficando para trás.

"Antes de perder para o Ituano, fizemos bons jogos, conseguimos vitórias. Aí vem aquele jogo e trás um ponto de interrogação, leva uma dúvida, e isso que a gente tentou trabalhar. Se avaliar todos os desfalques, todas as peças que a gente perdeu neste processo de treinamento, não tínhamos jogadores de velocidade e drible à disposição. Traz uma característica diferente para a equipe. Não houve repetição no processo. Hoje repeti a ideia. Fiz só uma troca. Essa é a busca para continuarmos tendo performance e resultado", afirmou o treinador.

O desempenho diante do Botafogo-SP não foi incontestável, mas o Santos mostrou recursos em alguns momentos, como no lançamento de Dodi para o gol de Lucas Lima, que abriu o placar da partida desta terça, encerrada com vantagem de 2 a 0 a favor dos santistas. "A gente conseguiu fazer movimentos de bom passe. A gente vem trabalhando essa movimentação de a gente criar esses diferentes movimentos. Momento de ficar com a bola, fazer a construção. Precisávamos desse momento de agressividade, precisava fazer esse movimento, dar a opção", disse Hellmann.

Outro ponto destacado pelo técnico alvinegro é o fato de as duas últimas vitórias terem sido conquistadas fora de casa, condição que vinha gerando problemas para o time há algum tempo, independentemente da qualidade do adversário. "Vencemos duas fora de casa. Importante essas vitórias fora de casa, a gente sabe que o Santos vinha tendo essa dificuldade", comentou.

O próximo compromisso do Santos também será como visitante. No próximo domingo, a equipe jogará contra o Grêmio, em Porto Alegre, em jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. "A gente sabe que o Grêmio é uma equipe muito forte, acabou de ser campeã. Vai ser um grande jogo. Vamos tentar repetir as coisas boas que fizemos e corrigir o que precisamos para evoluir no próximo jogo", concluiu. O jogo de volta da Copa do Brasil será apenas no dia 26 de abril, na Vila Belmiro.