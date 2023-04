Marcos Leonardo pede evolução ao Santos, mas valoriza postura e resultado: 'Dá confiança'

11/04/2023 | 21:39



O Santos não mostrou um futebol primoroso, mas conquistou um resultado muito importante nesta terça-feira, ao bater o Botafogo-SP por 2 a 0, em Ribeirão Preto, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com dois gols marcados em um primeiro tempo no qual já não havia criado tantas chances, a equipe comandada por Odair Hellmann fez uma etapa final de pouca ambição. Até por isso, Marcos Leonardo, autor do segundo gol santista, pediu para que o time não leve o segundo tempo como exemplo para a sequência da temporada.

"Foi um jogo difícil, todo mundo sabe como é difícil jogar aqui. Foi um resultado que a gente precisa dar parabéns a todo grupo, todo elenco e ao professor, porque trabalhamos muito nesse período que a gente teve. É pegar o nosso primeiro tempo como exemplo. No segundo, precisava melhorar, mas é importante a vitória para dar confiança para o elenco, oportunidade para trabalhar", comentou o atacante após a partida.

Na avaliação do jovem santista de 19 anos, a mentalidade com a qual o time entrou em campo foi essencial para alcançar a vitória que dá a vantagem de avançar às oitavas de final mesmo com uma derrota no jogo de volta, marcado para 26 de abril, na Vila Belmiro. "Vamos levar a vontade, um querendo ajudar o outro. Foi fundamental hoje. Correr um pelo outro, não importando se errar. Se errar, xinga dentro de campo, mas tudo em prol do elenco, do resultado", disse.

Antes de voltar a pensar na Copa do Brasil, o Santos tem outros compromissos pela frente. Neste domingo, encara o Grêmio na primeira rodada do Brasileirão, em duelo marcado para as 18h30, na arena gremista. "Agora é focar no Brasileiro, um campeonato difícil, não podemos bobear. Trabalhar para conquistar o máximo de pontos possíveis, e, se Deus quiser, ser campeão e entrar na Libertadores", disse o otimista atacante.

Após o duelo no Rio Grande do Sul, o foco é no embate com o Audax Italiano, pela Sul-Americana, dia 20. Em seguida, a equipe do litoral paulista enfrenta o Atlético-MG, pelo Brasileirão, antes de reencontrar o Botafogo-SP para definir a vaga nas oitavas.