Nathan veste a 7, se diz pronto para estreia e quer fazer alegria da mãe gremista

11/04/2023 | 20:24



Nathan chegou ao Grêmio somente nesta segunda-feira, já fez dois treinos fortes e se colocou à disposição do técnico Renato Gaúcho para estrear nesta quinta-feira, diante do ABC, em Natal, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O meia foi contratado do Atlético-MG e finalmente realiza o sonho da família, torcedora do clube gaúcho - fez testes em Porto Alegre quando criança. Com a camisa 7, ele espera fazer a alegria da mãe, fanática pelo clube.

"É uma camisa que gosto muito", disse, ao herdar o número que já foi imortalizado pelo próprio técnico Renato Gaúcho, além de Tarciso e Paulo Nunes, também campeão com o manto. "Sei da responsabilidade que tem essa camisa, é um número importante pra mim. Minha mãe é gremista doente e está muito feliz, vai usar as camisas azuis que não usava enquanto eu estava no Galo", enfatizou. O Cruzeiro, rival do Atlético-MG, veste azul, o que impedia a família de usar a cor.

"Fiz testes aqui quando era pequeno (tinha 12 anos), a mãe já me vestia todo de Grêmio. Como eu era pequeno ainda tinha a preferência de ficar onde estava (no Paraná, onde se profissionalizou no Athletico), mas fico feliz de estar aqui e ter essa oportunidade.", afirmou, lembrando de quando não conseguiu ficar no clube pela distância longa da família.

Sonho realizado, o meia natural de Santa Catarina espera estar logo em campo para dar assistências e anotar gols para dedicar à mãe coruja. "Se (Renato Gaúcho) quiser quinta-feira eu já posso estar em campo", enfatizou. "O Renato até disse pra eu ir mais com calma no coletivo ontem, mas sempre fui assim e a expectativa é muito boa."

Nathan está bastante empolgado com a nova chance na carreira após pouco jogar no Fluminense em 2022 e também ser preterido neste começo de ano no Atlético-MG. "Com o estilo de jogo do Grêmio eu tenho certeza que vai dar tudo certo e vou me encaixar. Quando surgiu a oportunidade eu disse pro meu pai que era pra cá que gostaria de vir. Foi atrasado (o acordo) pela gravidez da minha mulher (está no nono mês da gestação), mas deu tudo certo, a família já está vestindo azul e estou feliz."

Além de Nathan, experiente meia de 27 anos, o Grêmio também apresentou o jovem atacante André Henrique, de 21 anos, destaque do Hercílio Luz no Campeonato Catarinense.

"Já estava procurando casa em Santa Catarina quando meu assessor me informou sobre a possibilidade de vir para o Grêmio. Fiquei sem acreditar e foi uma surpresa pra mim, a ficha só caiu quando cheguei no CT", disse o atacante. "O grupo me abraçou bem, me disse para jogar solto, com tranquilidade. Chego para ser reserva do Suárez, mas o que o professor me pedir eu vou fazer. Ele disse pra usarmos nossas características e não vou fugir disso."