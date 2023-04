Abel avalia elenco para montar o Palmeiras para a sua estreia na Copa do Brasil

11/04/2023 | 18:34



Passada a conquista do Campeonato Paulista e a euforia por mais um título, o técnico Abel Ferreira agora concentra seus esforços para definir o Palmeiras que inicia a sua campanha nesta quarta-feira na Copa do Brasil diante do Tombense, no Allianz. Atuesta, Bruno tabata, Rony, Raphael Veiga e Piquerez estão machucados. Além deles, Artur, recém-contratado, já disputou a competição pelo Bragantino e está impedido de atuar pelo clube.

Na atividade desta terça-feira, na Academia de Futebol, o treinador aproveitou o treinamento para poder avaliar quem está em condições de ir a campo já que o departamento médico está lotado.

No trabalho de campo realizado, Abel deu algumas pistas da equipe que deve utilizar. Dudu, Breno López e Endrick devem formar o ataque. Já no setor de meio-campo, Zé Rafael pode ganhar a companhia de Fabinho e Gabriel Menino.

Na defesa, a principal dúvida está na escalação do zagueiro Gustavo Gómez. Ele quer avaliar as condições do jogador e, caso fique de fora, Luan deve assumir o posto ao lado de Murilo. Nas laterais, Marcos Rocha e Vanderlan devem compor a defesa com Weverton no gol.

O jogo de volta do Palmeiras pela terceira fase da Copa do Brasil acontece no dia 26 de abril, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Antes disso, porém, o time paulista marca a sua estreia no Campeonato Brasileiro já neste sábado. O adversário da primeira rodada é o Cuiabá, em São Paulo.

A segunda e decisiva partida entre Palmeiras e Tombense será disputada no dia 26 de abril, às 20h, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG. Em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos, a decisão será nos pênaltis.