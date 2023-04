Inter vence Benfica e abre boa vantagem nas quartas de final da Liga dos Campeões

11/04/2023 | 18:11



A Inter de Milão deu um passo importante rumo à classificação às semifinais da Liga dos Campeões ao derrotar o Benfica por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio da Luz, no primeiro confronto válido pelas quartas de final.

O resultado deixa a equipe italiana em uma posição confortável no que diz respeito à luta pela sequência no torneio. O time do técnico Simone Inzaghi pode perder até mesmo por diferença de um gol que segue no torneio. Já os portugueses vão ter que se superar para buscar a vaga à outra fase e precisam de um triunfo por três gols de vantagem para seguir. Vitória do Benfica por dois gols leva a disputa para os pênaltis.

A partida de volta entre italianos e portugueses está marcada para a próxima quarta-feira, no estádio San Siro, em Milão. O confronto vai definir um dos semifinalistas quem vai seguir na competição.

Passado o primeiro duelo das quartas de final da Liga dos Campeões, os dois times voltam suas atenções para os campeonatos nacionais neste final de semana. Líder do Português, o Benfica entra em campo no sábado e visita o Chaves. No mesmo dia, mas pelo Italiano, a Inter joga em Milão e recebe o Monza tentando melhorar sua posição na tabela (é o quinto colocado).

O Benfica passou a ter mais liberdade no ataque e aos 15 minutos teve a sua primeira boa oportunidade. Grimaldo foi no apoio pela esquerda e jogou na área. Dimarco tentou tirar e acabou dando uma assistência para Rafa Silva, que bateu no canto para difícil defesa de Onana.

Sem jogadas de criação, a Inter só assustou em um chute de meia distância. Aos 24 minutos, Acerbi bateu de perna esquerda e a bola passou muito perto do travessão do goleiro Vlachodimos.

O confronto esteve concentrado no meio-campo até que, na parte final da etapa inicial, a Inter aumentou a intensidade em busca do primeiro gol. Forçando as ações pelo lado esquerdo, o time italiano criou boas chances com Dimarco. No entanto, foi em um belo lance de Barella que os visitantes assustaram o Benfica.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve em relação à estratégia das duas equipes. E foi em mais uma jogada pelo lado esquerdo que a Inter acabou movimentando o placar. Bastoni se arriscou no apoio e fez o centro. Barella cabeceou no contrapé do goleiro e fez 1 a 0 para a equipe de Milão aos seis minutos do segundo tempo.

O Benfica foi ao ataque e quase empatou. Após cruzamento de João Mário, Aursnes chutou e Grimaldo salvou. A bola ficou pingando na pequena área e Gonçalo Ramos acabou travado no momento da finalização em um lance incrível.

Roger Schmidt resolveu partir para o tudo ou nada e lançou mão de David Neres. O jogo ficou ao melhor estilo para a Inter que recuou a equipe e passou a viver de contra-ataques. Em uma dessas investidas, Mkhitaryan entrou na área do Benfica pela esquerda e chutou para a boa intervenção de Vlachodinos.

Neres, no entanto, ajudou a mudar a dinâmica da partida. Na primeira chance que criou, ele fez a tabela e cruzou para Gonçalo Ramos tentar a cabeçada. Na sequência, foi a vez de Grimaldo bater cruzado com perigo contra o gol de Onana.

Se o Benfica passou a ser intenso, a Inter também levou perigo em suas investidas. E de um cruzamento de Dumfries, a equipe italiana acabou ampliando. A bola bateu na mão de João Mário dentro da área e o lance teve revisão do VAR. Com o pênalti confirmado, Lukaku bateu rasteiro e fez 2 a 0 aos 36 minutos.

O time português foi todo ao ataque e perdeu a grande chance de diminuir nos acréscimos. Gonçalo Ramos foi lançado pela esquerda, entrou na área e chutou cruzado, mas Onana defendeu e garantiu o triunfo de 2 a 0.