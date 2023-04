City faz três no Bayern e leva vantagem ampla para a Alemanha nas quartas Liga dos Campeões

11/04/2023 | 18:11



O Manchester City dominou o Bayern de Munique nesta terça-feira, no Etihad Stadium, e terminou o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões com uma confortável vitória por 3 a 0, com gols de Rodri, Bernardo Silva e Haaland. O time bávaro, ainda em seus primeiros passos sob o comando de Thomas Tuchel, até equilibrou a partida em alguns momentos, como era esperado, mas não por tempo o suficiente para segurar o poder do organizado ataque do time comandado por Pep Guardiola.

Com o resultado, Bayern precisa vencer o segundo jogo por quatro gols de diferença para avançar direto às semifinais ou ao menos por três para levar a decisão à prorrogação. O próximo embate entre as duas equipes está marcado para a próxima quarta-feira, dia 19, na Allianz Arena.

O Manchester City mostrou sua habitual organização ofensiva desde o início. Não conseguiu, contudo, assustar tanto o goleiro Sommer, pois a partida era de poucos espaços. O fenômeno Haaland teve suas duas primeiras oportunidades antes da primeira metade da etapa inicial, mas não pegou bem na bola em nenhuma delas, diferentemente de Rodri, que acertou um belo chute de fora da área, após cortar Musiala, e marcou um golaço para tirar o zero do placar, aos 26 minutos.

O gol deixou o time inglês mais enérgico, com jogadas mais aceleradas no campo de ataque e, novamente, o espaço para levar perigo foi encontrado. Dessa vez, Sommer fez uma excelente defesa para evitar que uma finalização disparada por Gündogan, de dentro da área, fosse concluída com bola na rede. Pouco produtivo, o Bayern mal deu trabalho para Ederson.

O brasileiro fez sua primeira defesa apenas nos segundos iniciais do segundo tempo, quando espalmou a bola após chute de Sané. Poucos minutos depois, o cenário se repetiu e Ederson teve que parar Sané mais uma vez, interceptando um chute cruzado do alemão, lançado às costas da defesa bávara.

O duelo ainda se repetiu uma terceira vez, e o goleiro do City venceu de novo. Os primeiros minutos da etapa final foram bastante movimentados. Embora tenha dado espaço para o Bayern chegar, a equipe de Guardiola também criou suas oportunidades e fez Sommer trabalhar em tentativas de Aké e Rúben Dias.

O trabalho do goleiro suíço foi em vão aos 24 minutos, no momento em que Upamecano perdeu a bola para Grealish perto da área. O atacante tocou de calcanhar para Haaland, que dominou pelo lado direito e cruzou para Bernardo Silva fazer de cabeça. Aos 30, foi a vez de Haaland balançar a rede e anotar seu 11º gol na Liga dos Campeões, após receber assistência ,de cabeça, de Stones.