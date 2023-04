Mc Gui diz estar 'arrependido' de traição e pai opina: 'Toda ação tem consequência'

11/04/2023 | 18:03



Após ser flagrado em vídeo traindo a ex-namorada, MC Gui se pronunciou sobre o fim de seu relacionamento com Bia Michelle. O funkeiro enviou um depoimento em vídeo para o programa Fofocalizando, do SBT.

"Isso aqui não é um vídeo para justificar o injustificável. Há 15 dias eu me encontrei com a Bia, pedi desculpa, tive uma grande conversa com ela e, assim, seguimos em frente, cada um com sua vida (...)", disse.

"Me sinto completamente arrependido por tudo que vem acontecido e pelos erros que cometi. Quero seguir em frente na minha vida, com felicidade e sabedoria."

Em meio às polêmicas, o pai do artista também se pronunciou sobre o assunto. Nas redes sociais, Rogério Alves disse: "Meu filho Guilherme, estou aqui para o que der e vier. Nunca vou largar a sua mão, mas eu, como pai, sempre vou te aconselhar, educar e te mostrar o caminho certo da vida".

"E saiba que toda ação tem as suas consequências, por mais dura que elas sejam, mas entrego nas mãos de Deus. Só ele cura, perdoa e nos ensina a cada dia. Te amo", disse.