Morre Cynara, fundadora do grupo Quarteto Em Cy, aos 78 anos

11/04/2023 | 17:54



A cantora Cynara Faria, uma das criadoras do grupo vocal Quarteto Em Cy, morreu nesta terça-feira, dia 11, no Rio de Janeiro. Cynara, segundo informações divulgadas pela família, morreu de insuficiência respiratória. A cantora havia sido submetida, na semana passada, a uma cirurgia para corrigir uma fratura de fêmur após uma queda.

Nascida na cidade de Ibirataia, no litoral sul da Bahia, Cynara começou a carreira de cantora ao lado das irmãs Cyva, Cybele e Cylene quando juntas migraram para o Rio de Janeiro e começaram a se apresentar em shows de bossa nova. O Quarteto Em Cy lançou seu primeiro álbum em 1964, incentivado por nomes como Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi.

Logo em seguida, o conjunto viajou para os Estados Unidos onde se apresentou em programas de televisão. Em 1968, Cynara e Cybele estavam com Tom Jobim e Chico Buarque no palco da Maracanãzinho, no Rio, quando a canção Sabiá, de ambos, levou uma tremenda vaia da plateia do III Festival Internacional da Canção. O público preferia que Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores, composição engajada de Geraldo Vandré, tivesse levado a disputa.

Ainda nos anos 1960, e ao longo da década seguinte, o Quarteto Em Cy passou por diversas formações. São desse período também alguns dos melhores discos do quarteto, como o lançado em 1972, que leva apenas o nome do grupo e traz, entre outras, músicas como Canto de Obá, com participação de Caymmi, e Quando o Carnaval Chegar, composição de Chico Buarque.

Em 1975, o álbum Antologia do Choro registra regravações de clássicos da bossa, da fossa e do samba canção.

O álbum em 1000 Kilohertz trouxe um dos grandes sucessos da carreira do grupo, a canção Feminina, de Joyce, que fez parte da trilha sonora da série TV Mulher, da TV Globo.

A partir dos anos 1980, o Quarteto se dedicou a regravações, sobretudo do repertório de Tom, Chico, Vinicius. Também lançou álbuns dedicados a Gilberto Gil e Caetano Veloso. O grupo também firmou parcerias com outro quarteto vocal, o MPB4, com quem se apresentou em shows pelo País.

Nos últimos anos, o Quarteto Em Cy havia diminuído suas atividades artísticas. O último álbum, Janelas Abertas, é de 2016 e traz gravações para músicas como Querelas do Brasil, Futuros Amantes e O Negócio é Amar.

Durante a pandemia, Cynara usou as redes sociais para se comunicar com seus fãs. Costumava também se apresentar ao lado do filho, o músico Chico Faria, com quem gravou alguns números musicais para as redes. Cynara foi casada com o também músico Ruy Faria, um dos fundadores do MPB4, morto em 2018.

Em seu último post no Instagram, do dia 25 de março de 2023, Cynara aparece em uma foto ao lado dos filhos Chico, João e Irene. Ela também deixa quatro netos , além das irmãs Cyva e Cilene.