ARQUIVO DE SANTO ANDRÉ - 1 A história do transporte público. Uma jardineira em 1954. O livro de Marly Rodrigues.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/04/2023 | 07:50



“Lá por 1930, em São Paulo, na Mooca, os ônibus com as laterais abertas transportavam na ida e na volta as operárias, que usavam chapéus floridos. Por este formato de carroceria, toda aberta na lateral e pelas flores dos chapéus, taxistas, artesãos, padeiros e até os próprios motoristas falavam que os ônibus pareciam jardineiras, e o nome pegou”.

Cf. Celso Marvadão Ribeiro, cronista e pesquisador.

Pelas suas dimensões, o ônibus de quase 70 anos atrás era chamado de “jardineira”, com chassis “Internacional”, uma fábrica de veículos que funcionava nos arredores da cidade de Santo André, no espaço hoje ocupado pelo Carrefour, embicando para Mauá.

Disse Rosiani, encarregada do Arquivo de Santo André: “Recebemos no Arquivo, em meados do ano 2000, a historiadora Marly Rodrigues, que fazia um levantamento da documentação a respeito do transporte em Santo André. Com a informação coletada, ela publicou o livro “Linhas e Trajetos - História do Serviço de Transporte Coletivo em Santo André”.

ILUSTRAÇÃO

Ônibus em estrada de terra batida, que dá acesso da estação de Campo Grande à parte baixa da Vila de Paranapiacaba.

Data - 19/12/1971.

Coleção - Octaviano Armando Gaiarsa.

Acervo - Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.

Pesquisa e divulgação - Claudia Ferreira.

NO AR

A íntegra da visita realizada ao Arquivo de Santo André está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br), “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e Youtube.

Crédito da foto 1 – Octaviano Gaiarsa (em memória)

SUBSIDIO HISTÓRICO – Ônibus percorre estrada de Paranapiacaba em 1971 e Josiani Guarnier de Omena no Arquivo de Santo André: gerações documentam e preservam a história da cidade

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 11 de abril de 1993 – ano 34, edição 8358

PLEBISCITO/TRIBUNA – Antônio Possidonio, advogado e escritor: presidencialismo; Cíntia Camossato, atleta do Sei: parlamentarismo.

POLÍCIA – Os 408 presos da Cadeia Pública de São Bernardo promoveram uma rebelião para exigir a diminuição da população carcerária. Foram sete horas de tensão.

EM 12 DE ABRIL DE...

1953 – Sociedade Brasileira de Floricultura anunciava a realização da sua exposição de outono em Santo André, no recinto da Exposição Industrial do IV Centenário a ser inaugurada em 10 de maio (de 1953).

Comissão organizadora: Victor Del Mazo Suarez, Alfredo Francisco Martinelli e Mario Guindani.

1958 – Centro Acadêmico VIII de Abril, da Faculdade Municipal de Ciências Econômicas de Santo André, realizava, no Salão Rhodia, o Baile do Calouro, animado por Zezinho e sua Orquestra da televisão.

O baile foi amplamente divulgado, inclusive através de embalagens para fósforos financiadas pelo então deputado federal Lauro Gomes.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Bahia, hoje é o aniversário de Aiquara, Dário Meira, Gongogi, Licínio de Almeida, Presidente Dutra e Serra Dourada.

No Rio Grande do Sul, Arroio dos Ratos, Capão da Canoa, Erval Seco, Nova Araçá e Severiano de Almeida.

E mais: Bocaiuva do Sul (PR), Penedo e Porto Calvo (AL), São Felix de Balsas (MA) e São José do Piauí (PI),

HOJE

Dia da Intendência do Exército Brasileiro

Dia do Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais da Marinha

Dia do Humorista, na data do nascimento de Chico Anísio

Dia da Parteira ou Dia do Obstetra

Santa Ida

12 de abril

Nasceu no ano 1040. Descendente de Carlos Magno. De alta linhagem, restaurou igrejas e santuários, fundou mosteiros.

Fonte: J. Alves, "Os santos de cada dia" (Paulinas); ilustração: Paulus (Editora).

Arte: Paulo César Nunes