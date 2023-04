EXCLUSIVO Uma visita ao Arquivo de Santo André. O mais antigo setor visto por dentro. Um milhão de processos arquivados. Notícias históricas das sete cidades. Octaviano Gaiarsa presente.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/04/2023 | 17:41



Esta Semana que se inicia é uma homenagem ao saudoso Sr. Heleno, que por 35 anos comandou o Arquivo Central Municipal de Santo André, uma das primeiras fontes desta página Memória, ainda nos anos 80 e 90.

Ontem Memória encerrou a I Semana Santo André 2023 noticiando o projeto “Organização e Sistematização do Acervo Documental do Fundo Câmara São Bernardo” (1890 a 1938).

Hoje iniciamos a II Semana Santo André deste ano focalizando as atividades do Arquivo Municipal Central, o mais antigo setor da Prefeitura de Santo André, antigo São Bernardo, localizado num edifício de 500 m2 que fica no Parque Erasmo Assunção.

“É a primeira vez que uma reportagem mostra o Arquivo”, informa Aparecido Soares de Almeida, responsável pelo setor.

São montanhas de processos da Prefeitura de Santo André, vários ainda com o carimbo na capa da Prefeitura de São Bernardo e que cobrem da virada de 1939 para 1940 até os dias atuais.

Documentos anteriores estão sob a guarda do Museu de Santo André Dr. Octaviano Gaiarsa, cuja gerente, a museóloga Mayra Gusman de Souza Brito, organizou, na semana passada, uma visita coletiva ao Arquivo Central.

Da caravana participaram professores e pesquisadores que foram recebidos pelas equipes do Arquivo e da Microfilmagem. Um intercâmbio se estabeleceu. Seleção de documentos foi exposta aos visitantes.

OCTAVIANO GAIARSA

O material que colhemos é tão rico que esta página “Memória” focalizará, nas próximas edições, detalhes que apontam para um trabalho importantíssimo da construção da Memória do Grande ABC.

Um detalhe a mais: cada nova reportagem será ilustrada por uma foto de autoria do historiador Octaviano Gaiarsa. As fotografias focalizam a Santo André antiga e foram selecionadas pela pesquisadora Claudia Ferreira no acervo do museu que leva o nome do saudoso historiador.

REGISTRO – O Arquivo de Santo André tem presentemente registrados no sistema 1 milhão e 45 mil processos.

NO AR

A íntegra da visita realizada ao Arquivo de Santo André está no DGABC-TV com acesso pelo site do Diário (www.dgabc.com.br)

Crédito da foto 1 – Projeto Memória

VISITA HISTÓRICA. Quarta-feira, 5 de abril de 2023. Arquivo Municipal Central de Santo André na Avenida Jorge Beretta. Funcionários e visitantes se confraternizam entre as estantes dos mais de 1 milhão de processos preservados

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 11 de abril de 1993 – ano 34, edição 8358

MANCHETE – Prefeitos não cumprem promessas.

Ao completar hoje (11-4-1993) 100 dias de governo, a maioria dos prefeitos do Grande ABC ainda não cumpriu as principais promessas de campanha para o período.

Em Santo André, o prefeito Newton Brandão não acabou com a crise do Hospital Municipal e não finalização o calçadão do Carmo.

Em São Bernardo, o prefeito Walter Demarchi tem dificuldades em aumentar o número de leitos dos hospitais.

Em São Caetano, o prefeito Antônio Dall’Anese n~]ao avançou nas áreas de Segurança e Saúde.

EM 11 DE ABRIL DE...

1898 – Nascia, em São Bernardo, o poeta e escritor Bernardo Pedroso, filho do vereador Felício Antonio Pedroso.

1913 - Falecia, na Vila de São Bernardo, no exercício do seu trabalho, o fiscal da Câmara Municipal, José Anibal Colleoni, ex-vereador.

1948 - São Bernardo sediava concentração mariana na Igreja Matriz da Boa Viagem, um dos últimos atos público-religiosos na antiga igreja, construída no século XIX e que seria demolida naquele ano para a construção da atual matriz.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cafelândia. Elevado a município em 1925, quando se separa de Pirajuí.

No Rio Grande do Sul: Brochier, Dezesseis de Novembro, Erebango, Ernestina e Nova Brescia.

E mais: Acari e Touros (RN), Coxim (MS), Guaraí (TO), Heliópolis (BA), Jutaí (AM), Papanduva (SC), São João da Canabrava (PI), São José da Coroa Grande e Tuparetama (PE) e Tapejara (PR).

HOJE

Dia do Infectologista

Dia do Kung Fu

Dia do Prefeito

Santa Gema Galgani

11 de abril (Itália 1878-1903)

Em seu diário e autobiografia, registra os muitos colóquios (conversas, reuniões) com Jesus, Maria, o Anjo da Guarda e São Gabriel de Nossa Senhora das Dores.

É padroeira do Jardim Ana Maria, em Santo André, na divisa com Mauá e Zona Leste de São Paulo.

Fonte: Vatican News

Arte: Paulo César Nunes