Obituário - 12 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/04/2023 | 07:35



SANTO ANDRÉ

Lázara Maria da Cruz, 101. Natural de Avaré (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lélia Ruth Borges de Oliveira, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6. Memorial Planalto.

Lúcia Lourdes Rodolpho, 85. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Girlene Cordeiro Bezerra, 79. Natural de Sertânia (PE). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 6. Jardim da Colina.

Geraldo Costa Faria, 77. Natural de Salinas (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Municipal do Pacaembu (SP).

Maria Toscana Vitório, 73. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jurandir Franco, 72. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aguido Pereira dos Santos, 67. Natural de Francisco Sá (MG). Residia no Clube de Campo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Mariano da Silva, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Vendedor. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edenilde Canizari da Silva, 47. Natural de Ivinhema (MS). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdinei Gonçalves de Aguiar, 47. Natural de Mauá. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Bancário. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Antônio Cervera Ubinha Filho, 86. Natural de Uchôa (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

José Rubens Zanotti, 84. Natural de Descalvado (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

João dos Santos Ribeiro, 83. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Phoenix.

Sebastião Mauro Gurgel, 83. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Santo Estevam, em São Paulo, Capital. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Maria Madalena Marques, 83. Natural de Barbalha (CE). Residia no Parque Terra Nova 2, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Nilza Pereira, 80. Natural de Machado (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Rosa Shideko Hirano, 75. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Inês de Las Mercedes Arce Soto, 75. Natural do Chile. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Irene Presente de Souza, 74. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Gonzaga, em Santos (SP). Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Vera Lúcia Santos do Carmo, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

Geralda Maria da Silva, 61. Natural de Timóteo (MG). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Walmir Martins, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Railton Cabral Ramos, 60. Natural de Brejões (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Eliet Maria Franco Oliveeri, 58. Natural de Oscar Bressane (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6, em Santo André. Jardim da Colina.

Altair Santana, 55. Natural de Jacaraci (BA). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Pedro Pacheco da Silva, 54. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Rogério Deficiente, 45. Natural de São Caetano. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

DIADEMA

José Moreira da Silva, 79. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosa Felina de Jesus, 72. Natural de Barro (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 6. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Antônio Moreira de Assis, 70. Natural de Simonesia (MG). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Euza Margarida, 62. Natural de Itanhomi (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Erika Cristina Santos de Oliveira, 37. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Antônio Grigoletto, 90. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 6, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Janete Fagundes Rocha, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Dirceu Pinto, 81. Natural de Andradina (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Lair Lemos, 79. Natural de Santo André. Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Luiz Ferraz da Silva, 75. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Gilmar Eusebio, 75. Natural de Santana da Ponte Pensa (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Marta Maria de Carvalho, 67. Natural de Marabá Paulista (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Santo André. Cemitério São José.

Maria Lindomar da Silva Braz, 60. Natural do Juazeiro do Norte (CE). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.