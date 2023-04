Obituário - 11 de abril de 2023

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/04/2023 | 17:32



SANTO ANDRÉ

Orlando Ermede Tirapani, 90. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Antônio Felix, 88. Natural de Missão Velha (CE). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Grada Theresia Broekman Van Der Zwaan, 86. Natural da Holanda. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Cecília Langreney, 85. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Valter Marcelino, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Espedita Maria dos Santos, 82. Natural de Curaçá (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Nunes Julião, 67. Natural de Solânea (PB). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Pereira da Silveira, 66. Natural de Paraíso do Norte (PR). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilson Izidorio, 58. Natural de Santa Maria da Boa Vista (PE). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Dias Brito, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Torneiro-mecânico. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa Coletto, 56. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Autemir Santos Bruno, 48. Natural de Brumado (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Ajudante geral. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvia Alves Pazini, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Wesley Robson Barbosa da Luz, 31. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Feirante. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Matheus Lucas Silva de Araújo, 25. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

João Chistoph José Becker, 88. Natural de Santo André. Residia no City Lapa, em São Paulo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Alda Maria da Silva, 80. Natural de Catende (PE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Maria das Neves Macena de Araújo, 78. Natural de Mãe D’Água (PB). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 5, em Diadema. Jardim da Colina.

José Carlos Gianiaki, 70. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Luzia Odete de Oliveira Pacini, 91. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria de Lourdes Vanzopierim, 81. Natural de Corumbataí (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria Joaquina da Conceição, 96. Natural de Araripina (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Diadema.

João Sebastião de Souza, 83. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema

Rosa Dias da Silva, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilda Maria Delgado de Oliveira, 77. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.