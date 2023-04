Ranking das melhores cidades para se empreender destaca 27 do Estado de SP

Associação Paulista de Portais e Jornais



Das 100 melhores cidades para empreender no país, 27 ficam no Estado de São Paulo, segundo mostra o Índice de Cidades Empreendedoras, da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A pesquisa leva em conta os municípios mais populosos e adota sete critérios: Ambiente Regulatório, Infraestrutura, Mercado, Acesso a Capital, Inovação, Capital Humano e Cultura Empreendedora. Nesse ranking, a melhor cidade para se empreender no país é São Paulo, seguida de Osasco (11º), Jundiaí (12º), São Bernardo do Campo (16º) e São José dos Campos (17º). Esses municípios estão à frente de capitais importantes como Belo Horizonte, Fortaleza e Salvador. Outras 22 cidades completam a lista: 19º lugar, Santo André; 25º Piracicaba; 28º Campinas; 33º Ribeirão Preto; 37º Mogi das Cruzes; 38º Diadema; 39º Sorocaba; 42º Limeira; 48º Bauru; 52º Santos; 54º Praia Grande; 56º Franca; 59º Suzano; 70º Taubaté; 77º Guarujá; 83º Mauá, 87º São José do Rio Preto; 92º Taboão da Serra; 93º Sumaré; 97º Itaquaquecetuba; 99º Guarulhos; 100º São Vicente.

Infraestrutura é vantagem

O estado de São Paulo se destaca, principalmente, no quesito Infraestrutura, no qual o estudo analisou sete indicadores: Conectividade via Rodovias, Número de decolagens por ano, Distância ao porto mais próximo, Acesso à Internet Rápida, Preço médio do m², Custo da energia elétrica e Taxa de homicídios. Nesse quesito, dos 15 melhores municípios do país, 12 são paulistas: São Paulo, Limeira, Santos, Guarujá, Guarulhos, Piracicaba, Campinas, São Bernardo do Campo, Itaquaquecetuba, Sorocaba, Suzano e Mogi das Cruzes.

Destaque em todas as áreas

“As cidades paulistas são destaque em praticamente todas as áreas analisadas e dessa forma o estado oferece o melhor ambiente de negócios do país”, diz o presidente da agência InvestSP, ligada ao governo estadual e responsável pela promoção de investimentos no estado, Rui Gomes Junior. “Nos próximos meses, alinhados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, faremos esforços para avançar em áreas como economia circular, agregação de valor à cadeia produtiva e transição energética, o que deve tornar a economia paulista ainda mais competitiva”.

Capital à frente

Ao explicar porquê a cidade de São Paulo é a número 1 do país em infraestrutura, o relatório cita, por exemplo, os aeroportos de Congonhas e Cumbica, a menor taxa de homicídios do Brasil e a malha rodoviária, que “influencia desde o escoamento da produção e o acesso a insumos até a alocação de recursos humanos ... afetando o custo de produção e o preço final dos produtos e serviços, além da qualidade de vida de empreendedores, funcionários e clientes”. O documento ainda afirma que várias outras cidades paulistas também se beneficiam dessa infraestrutura.

PIB paulista cresce

O PIB paulista cresceu em todas as regiões do Estado de São Paulo, conforme o desempenho apesentado no 4º trimestre de 2022, segundo os dados do Produto Interno Bruto – PIB apurados pela Fundação Seade. De acordo com o PIB Regional – que analisa o desempenho da economia em todas as 16 Regiões Administrativas do Estado –, as regiões paulistas que mais se destacaram percentualmente no ano de 2022 foram Marília (5,0%), Santos (4,8%), Bauru (4,6%) e Sorocaba (4,4%), todas com crescimento acima do resultado do Estado (2,8%). A Região Metropolitana de São Paulo apresenta a maior participação no total do PIB paulista com 50,2%, seguida pelas regiões de Campinas com 20,0% e de S. José dos Campos com 5,6%.

Empregos em alta

No mês de fevereiro de 2023, o Estado de São Paulo apresentou geração de 65 mil postos de trabalho, enquanto que no período de 12 meses, o saldo foi 494 mil novos empregos, com crescimento de 3,9%. Capital e demais municípios da Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos respondem pela maioria dos empregos gerados no Estado.

Municípios digitais

O governo paulista lançou dia 4 em São José do Rio Preto um programa para fomentar a transformação digital nos municípios paulistas. A primeira frente de trabalho é acelerar a chegada da internet 5G, que vai oferecer uma navegação até 100 vezes mais rápida ao interior do Estado. Dos 645 municípios paulistas, apenas 74 atualizaram a Lei das Antenas, pré-requisito para a chegada da internet 5G.

Cinema paulista

A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo levará até 10 empresas paulistas para o Festival de Cinema de Cannes, na França, entre 16 e 27 de maio.

Mercado de games

Os games movimentam, por ano, quase R$ 12 bilhões no Brasil, que é considerado o 10º maior mercado do mundo e referência internacional, uma vez que mais da metade das empresas nacionais vende seus jogos também no exterior. De cada quatro brasileiros, três jogam com frequência, boa parte pelo celular. Maior parte das empresas do setor (57%) está concentrada na região Sudeste. Segundo a InvestSP, o setor de games é um mercado bilionário, que gera emprego e renda para muitos jovens e “tem tudo para se desenvolver ainda mais em São Paulo” por ser o principal polo de inovação e tecnologia do país.

