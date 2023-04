China: regulador propõe regras para sistemas de inteligência artificial similares ao ChatGPT

11/04/2023 | 16:37



O principal órgão regulador de internet da China propôs regras de controle a ferramentas de inteligência artificial (IA) similares ao ChatGPT. A proposta surge em meio ao avanço dos planos de empresas de tecnologia de integrar sistemas desse tipo ao seu sistema - como o Alibaba Group anunciou nesta terça-feira, 11.

A Administração de Ciberespaço da China (CAC, na sigla em inglês) exigirá que as empresas passem por uma revisão de segurança do governo antes de fornecer serviços do tipo e que sejam responsáveis pelo conteúdo gerado pelas IAs, segundo o rascunho da regulação.

Os conteúdos gerados não deverão conter elementos que possam subverter o poder do Estado, incitar secessão ou perturbar a ordem social, diz o texto.