Jojo Todynho reencontra mulher que duvidou de seu potencial de continuar na faculdade

11/04/2023 | 16:11



Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao anunciar, no começo de 2023, que está cursando Direito. Desde então, a cantora está compartilhando alguns momentos de seu dia a dia de estudos - e os internautas estão amando acompanhar a artista.

Recentemente, no entanto, ela passou por uma situação não tão legal. Quando começou a faculdade, ela ficou sabendo, por meio de uma amiga, que uma mulher, que estudava na mesma instituição, havia feito um comentário nas redes sociais duvidando de seu potencial de continuar o curso.

Ao encontrar a pessoa no estacionamento, a tal mulher teria tentado falar de forma amigável com ela - o que teria causado mais irritação. Para surpresa da aluna, Jojo a reconheceu do comentário e decidiu rebater o que ela havia falado nas redes sociais.

Em um desabafo nos Stories, a cantora ainda reforçou que não gosta de ser chamada de Jojo na faculdade e sim de Jordana, seu nome de batismo. Para completar, ela ainda disparou:

Gente, não faça isso! Se você fez um comentário contra alguém ou falou, desdenhou no oculto ou algo do tipo, quando ver a pessoa, não finge uma coisa que não é!