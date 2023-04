Clima tenso entre os brothers! Príncipe William teria ameaçado irmão caçula, diz site

11/04/2023 | 16:10



A coroação do Rei Charles III está chegando. Dia 6 de maio o monarca será oficialmente coroado, entretanto, existe uma pergunta que não quer calar. Príncipe Harry e Meghan Markle estarão presentes no evento? Enquanto a pergunta permanece sem resposta, surgem novas polêmicas em relação à Família Real.

Dessa vez, os boatos são relacionados ao filho mais velho do Rei Charles III, Príncipe William. Segundo o site americano Radar Online, o Príncipe de Gales teria feito uma ameaça ao seu irmão, Príncipe Harry. Através de uma mensagem, William deixou avisado que se ele causar problemas na coroação, estará fora da família para sempre.

Segundo fontes próximas da família, os irmãos não conversam mais diretamente e interagem apenas através de recados mandados por outros membros da monarquia. Desde o lançamento da autobiografia de Harry, Spare, que trouxe a tona uma série de revelações polêmicas sobre os bastidores da Família Real, a relação entre os príncipes estremeceu.

E as polêmicas nunca acabam quando o assunto é Família Real, né? Nesta terça-feira, dia 11, foi revelado pelo jornalista Robert Jobson uma situação envolvendo a Princesa Diana e o Príncipe Harry. Em seu livro Our King Charles III: the Man and the Monarch, o autor contou sobre um passeio que Diana fez com seus dois filhos, Príncipe Harry e Príncipe William. O ocorrido foi confirmado por Ken Wharfe, oficial de proteção policial de Lady Di na época, e responsável por ter organizado o passeio.

No passeio, Harry teria zombado do motorista pelo fato do mesmo ser asiático. Diana teria pedido para descer do veículo com seus filhos e, segundo o jornalista, Lady deu um tapa no filho caçula como forma de castigo, além de ter falado para ele nunca mais fazer isso e obrigar o mais novo a escrever uma carta para se desculpar.