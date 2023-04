Jennifer Lopez surge em busca de vingança em trailer de novo filme da Netflix

11/04/2023 | 15:10



Fãz de filmes de ação, se preparem! Jennifer Lopez surgiu em busca de vingança no novo filme da Netflix, chamado A Mãe. Na trama a artista está atrás de sua filha de 13 anos de idade, que cresceu junto com pais adotivos.

Jennifer é uma radical matadora de aluguel e durante o longa-metragem a assassina será perseguida por alguns de seus vários inimigos. De acordo com a descrição da Netflix, a mãe, protagonizada por Lopez, abandonou a criança.

A Mãe também conta com a participação de Joseph Fiennes, Omari Hardwick e Gael García Bernal. A maioria das cenas do trailer se passam em um ambiente repleto de neve. A locação principal do longa-metragem de ação foi o Canadá.

Cartazes oficiais

Na última segunda-feira, dia 10, Jennifer Lopez compartilhou por meio de seu Instagram as fotos oficiais do filme A Mãe. Junto com as imagens ela também divulgou a data de divulgação da estreia na plataforma de streaming.

Feliz segunda-feira!!! Aqui estão os novos cartazes para o meu próximo filme A Mãe. Somente na Netflix no dia 12 de maio.

Para presentear os cinéfilos do mundo inteiro, a fotografia dos pôsteres foi feita pela renomada fotógrafa Annie Leibovitz.