Publicação anunciando Bruna Marquezine como nova contratada de agência é a mais curtida

11/04/2023 | 14:11



Avisa que é do Brasil! Bruna Marquezine agora está fazendo o maior sucesso internacional. A atriz, que está no elenco do filme Besouro Azul, agora assinou contrato com a mesma agência de Harrison Ford, Rosalía e Chris Pratt.

A brasileira foi anunciada no Instagram da empresa na última segunda-feira, dia 10.

A UTA está entusiasmada por receber Bruna Marquezine, a protagonista feminina no altamente esperado Besouro Azul da DC, como nova cliente.

Como já era de se esperar, a postagem se tornou a mais curtida da página da empresa com mais de dez mil curtidas. Além disso, foram mais de dois mil comentários.