Jeremy Renner revela ter perdido nove quilos e parado de fumar depois de acidente na neve

11/04/2023 | 14:11



Jeremy Renner participou da gravação do programa Jimmy Kimmel Live! em Los Angeles, nos Estados Unidos, na útima segunda-feira, dia 10, e não deixou passar a oportunidade de falar com os fãs que estavam presentes por lá. O ator tirou um tempo para dar autógrafos e tirar fotos, sem tirar o sorriso do rosto. Depois de alguns meses de recuperação após ser atropelado por uma máquina de limpar neve, Renner já consegue andar normalmente, mas com a ajuda de uma bengala. Mas é claro que não parou por aí!

Segundo informações publicadas pelo Page Six, o ator de Gavião Arqueiro revelou durante o programa que perdeu cerca de nove quilos desde o acidente que aconteceu no dia 1° de janeiro de 2023 e tomou a decisão de parar de fumar para tentar melhorar sua saúde. Jeremy ainda revelou que precisou limpar toda a sua agenda pelos próximos meses: - Meu ano estava bastante atolado até que eu fui atropelado.

Ao longo da conversa, Jeremy ainda deu maiores detalhes sobre como foram os momentos delicados depois do acidente, enquanto ele estava sendo socorrido. - Foi como se eu estivesse debaixo de uma gigante rola de metal para biscoito. A máquina não acertou nenhuma vertebra ou órgão, meu cérebro não inchou. Depois disso, o artista revelou que um de seus olhos saiu da cavidade ocular, o que causou o hematoma arroxeado das fotos iniciais que circularam a Internet: - Meu olho realmente saiu. Isso é estranho. Mas eu realmente tive sorte que nenhum outro órgão foi afetado. Ele [Alex, sobrinho de Renner] teve que ver seu tio no chão. Eu não conseguia enxergar nada, mas ele via o olho. Apesar dos momentos delicados que Jeremy precisou enfrentar, ele afirma que, com a ajuda e apoio da família, as coisas estão ficando bem e sua recuperação tem sido rápida.