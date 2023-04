Isis Valverde confirma relacionamento com Marcus Buaiz: - Estamos nos conhecendo melhor

11/04/2023 | 14:11



Estão juntos! Após surgirem boatos de que estaria vivendo um romance com Marcus Buaiz, Isis Valverde confirmou que está conhecendo melhor o ex-marido de Wanessa Camargo.

As suspeitas de que os dois estariam juntos começaram a surgirem informações de que teriam se encontrado em Paris e até trocados beijos, o que não foi confirmado por eles. Além disso, também foi noticiado que já começaram a buscar uma casa nos Estados Unidos para morar.

Em entrevista à revista Glamour, Isis confirmou que está se encontrando com o famoso, mas alegou que ainda não estavam vivendo um affair quando estiveram na capital francesa.

- A minha vida é pública, não tem como eu brigar com isso. Sempre tem coisas sendo inventadas, relacionamentos que nunca existiram... Uma delas aconteceu agora, com o próprio Marcus Buaiz. Posso falar hoje que estamos nos conhecendo melhor, mas, antes de nos encontrarmos, já tinha notícia falando que estávamos juntos. Lembro que li e falei: Quem é esse cara com quem estou saindo e nem sei?

A atriz ainda adicionou:

- Talvez essa notícia foi o que fez a gente se cruzar. Neste caso, obrigada pelo ship, olha que maneiro!

A seguir, confira as melhores fotos da atriz!