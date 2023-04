No BBB23, Aline Wirley critica Fred Nicácio: - Me tirou muito do sério

11/04/2023 | 14:10



O Jogo da Discórdia abalou os ânimos dos participantes do BBB23. Entre os diversos embates e alfinetadas da noite, Aline Wirley mostrou ter ficado incomodada com a postura de Fred Nicácio.

A artista usou o Raio X da manhã desta terça-feira, dia 11, para revelar que não se sente bem quando participa da dinâmica. O famoso ressaltou que acha a sister omissa, mas ela não gostou nem um pouco e desabafou no confessionário:

- Ontem foi mais um jogo da discórdia e um dia bem difícil para mim. Jogo da discórdia é sempre um lugar que me desafia muito. Mas ontem, em especial por tudo que esta acontecendo na casa, principalmente desde que o Fredão voltou... Me tirou muito do lugar, me colocou em um lugar que eu não gosto. Não vim aqui para ofender ninguém, mas é muito ruim para mim ouvir que eu sou uma pessoa omissa. Me tirou muito do sério ontem.

Aline ainda aproveitou para pedir que seus fãs votem em Fred para que Bruna Griphao permaneça no jogo.

- Enfim, muita coisa para falar sobre isso, mas quero agradecer que eu sei que vocês estão aí votando muito. Continuem votando para a Bruninha ficar.

Fred Nicácio

Ele habla mesmo! Fred Nicácio nunca perde a chance de soltar frases de efeito em Jogos da Discórdia, mas desta vez o médico falhou em usar uma frase que estava mantendo guardada na manga. Enquanto pensava sobre isso, o brother disse a Domitila que se arrependeu de não ter um termo que Aline usou no passado para descrever Bruna.

- Na hora que a Aline começou a brigar comigo eu deveria ter falado: Como é que você chama a Bruna mesmo? Pinscher Raivoso? Depois te conto melhor, Bruna. Eu poderia ter falado isso, mas na hora não veio na minha cabeça. Acho que não era pra eu falar. Se não veio na minha cabeça, não era pra eu falar. Senão a gente acaba se igualando a níveis que a gente não quer.

Ao que Domitila respondeu:

- Acho que é por vários motivos. Por isso e por questão de, vai que você fica e acaba tendo outros Jogos da Discórdia? Ou hoje ainda, em alguma oportunidade.

Fred concordou com a ativista:

- É, tô pensando em que momento falar disso hoje.

- Mas se você não falou, não era pra você falar, disse a Miss Alemanha.

- É, tudo é como tem que ser, concluiu o médico.