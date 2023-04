Bolsas da Europa fecham em alta, com commodities em destaque; Paris tem nível recorde

11/04/2023 | 13:11



As bolsas da Europa voltaram do final de semana prolongado em clima positivo e os principais índices acionários da região fecharam em alta nesta terça-feira, 11. Ganhos em ações de bancos e petroleiras ajudaram a manter os negócios em território de alta, apesar de dado fraco de varejo na zona do euro e o clima incerto em Wall Street.

Em Paris, o índice CAC 40 terminou o pregão com valorização de 0,89%, a 7.390,28 pontos, no maior nível da história. Entre os destaque na praça francesa, TotalEnergies subiu 1,65%, enquanto Societé Générale avançou 0,77%.

Fechados na segunda-feira por causa do feriado da Páscoa, os mercados europeus tiveram nesta terça a primeira oportunidade de digerir o relatório de empregos (payroll) dos EUA, divulgado na última sexta-feira. O documento mostrou desaceleração na geração de postos de trabalho, mas ainda em nível elevado.

O indicador consolidou expectativa por mais uma alta de juros em 25 pontos-base do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em maio. Ainda assim, a valorização de commodities ajudou a induzir um clima ameno nas mesas de operações europeias. O índice FTSE 100, de Londres, avançou 0,57%, a 7.785,72 pontos, com Antofagasta (+5,34%) e Rio Tinto (+5,18%) na dianteira.

Em Milão, o FTSE MIB ganhou 1,15%, a 27.525,51 pontos, na máxima intraday. No radar, as vendas no varejo na zona do euro caíram 0,8% em fevereiro ante janeiro, segundo informou nesta terça a agência de estatística da União Europeia.

De maneira geral, o dado contribui para a visão de que as principais economias do planeta caminham para uma desaceleração acentuada. O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global este ano, de 2,9% para 2,8%, e projetou recessão no Reino Unido e na Alemanha.

De qualquer forma, o índice DAX, de Frankfurt, se elevou 0,37%, a 15.655,17. Nas praças ibéricas, o PSI 20, de Lisboa, ganhou 0,29%, a 6.136,36 pontos, enquanto o Ibex 35, de Madri, perdeu 0,89%, a 9.229,20 pontos. Todas as cotações citadas são preliminares.