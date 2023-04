EUA e Filipinas lançam exercício militar no Estreito de Taiwan e no Mar da China Meridional

11/04/2023 | 13:08



As forças militares americanas e filipinas lançaram seus maiores exercícios de combate em décadas nas Filipinas e em suas águas no disputado Mar da China Meridional e no Estreito de Taiwan, onde Washington alertou repetidamente a China sobre suas ações cada vez mais agressivas.

Os exercícios anuais dos aliados chamados Balikatan (em tagalog, significa "ombro a ombro") ocorrerão até o próximo 28 de abril e envolverão mais de 17,6 mil militares.

"As relações que temos, que construímos nesses exercícios, nos tornarão mais rápidos para responder a conflitos, crises, assistência humanitária e alívio de desastres", disse o major-general dos fuzileiros navais dos EUA, Eric Austin.