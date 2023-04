Key Alves e Gustavo se reencontram em festa após término: - É vida que segue

11/04/2023 | 13:10



Torta de climão? Key Alves e Gustavio Benedetti se reencontraram, depois de um término polêmico, na madrugada desta terça-feira, dia 11, em uma festa que rolou na casa de shows Villa Country, localizada em São Paulo.

Os dois estiveram no evento, mas enquanto concediam entrevistas para os veículos de imprensa por lá, ainda não sabiam sobre a presença um do outro. O fato, na verdade, só foi notado mais tarde pelo TV Fama. A jogadora de vôlei estava sendo filmada e foi questionada sobre o fim do namoro com o ex-BBB quando disparou:

- Por mim, tudo bem. Estou ótima.

Vale lembrar que quando Key anunciou o término ela revelou que a decisão partiu de Gustavo e se mostrou muito abalada com tudo. Nas imagens gravadas pela Rede TV!, os dois não interagem, mas ficam sabendo da presença um do outro.

Gustavo ainda falou sobre a possibilidade de reencontrar a ex na festa e explicou o motivo de ter decidido colocar um ponto final no relacionamento com Key.

- Não tem problema nenhum [se a gente se reencontrar], estou suave e tranquilo. [...] Temos uma vida muito diferente aqui fora. Não combina. Foi melhor assim para a gente não se machucar lá na frente. É vida que segue.