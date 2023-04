Vídeo mostra noiva de MC Gui dando flagra de traição em motel: 'Minha intuição gritava'

11/04/2023 | 12:39



O noivado de MC Gui e Bia Michelle chegou ao fim em março. A notícia foi confirmada pela bailarina na última segunda-feira, 10, no Instagram. Segundo ela, o término foi motivado por uma traição flagrada em um motel.

Em uma sequência de stories na rede social, Bia contou ter acreditado na mudança do cantor, quando reataram o noivado, após o polêmico comportamento de Gui em A Fazenda, em 2022. Segundo ela, na época, tinha dependência emocional do então parceiro. "Eu voltei, mas não conseguia me sentir em paz com ele, porque nunca mais consegui confiar, mas mesmo assim fui uma mulher incrível", iniciou.

Devido à desconfiança, a bailarina passou a rastreá-lo. No dia em que descobriu a traição, Bia relatou ter acordado com "mau pressentimento". "Minha intuição gritava tanto nesse dia", descreveu. Então, acompanhada de sua mãe, decidiu seguir a localização do MC.

"Queria ver com os meus próprios olhos se realmente estava acontecendo. Sim, ele teve coragem de fazer isso comigo. Dessa vez, na minha opinião, foi muito pior, muito mais difícil. Eu precisava, eu acho, passar por isso. Eu não desejo isso para ninguém. Mas só vendo para realmente crer no que não queria acreditar há muito tempo", explicou.

Ao chegar ao motel, a bailarina avistou o carro do então noivo, que estava com uma mulher em outro veículo. O momento foi registrado por Bia e o vídeo circula nas redes sociais. Conforme as imagens, ela questionava a traição enquanto MC Gui pedia perdão.

Até o momento desta publicação, o funkeiro não se pronunciou sobre o assunto.