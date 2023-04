Até quando vai o frio em São Paulo? Veja a previsão

11/04/2023 | 12:25



As madrugadas mais frias dos últimos dias têm feito os paulistanos tirarem os cobertores dos guarda-roupas. Segundo a Climatempo, o Estado de São Paulo está sob a influência de uma massa de ar frio, de origem polar que, apesar de fraca, deixa muitas áreas paulistas com poucas nuvens e sem condições para chuva ao longo do dia. "É a falta de nuvens à noite que facilita o escape do calor e o resfriamento do ar", afirma a empresa de meteorologia. Por isso, a terça-feira, 11, também amanheceu um pouco mais fria, cenário que deve ser mantido ao longo da semana.

Na segunda-feira, 10, a temperatura mínima foi de 15,3°C, conforme medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista. O índice se iguala à mínima registrada em 3 de abril e é a segunda temperatura mais baixa do ano em São Paulo. O recorde atual de menor temperatura mínima é de 15,2°C, em 7 de janeiro de 2023.

A capital paulista começou o dia com uma madrugada de céu com poucas nuvens e termômetros na casa dos 15,5°C, de acordo com o Centro de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. No extremo sul da cidade a sensação foi de muito frio.

Nesta terça-feira, uma massa de ar seco de origem polar diminui a nebulosidade e as condições para a chuva sobre o Sul do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Mato Grosso do Sul e parte de Minas Gerais, segundo a Climatempo. Mas as temperaturas ainda permanecem baixas.

No decorrer desta terça-feira, de acordo com o CGE, o ar seco garante o predomínio de sol e céu com poucas nuvens. Entretanto, no fim da tarde, a nebulosidade aumenta um pouco em razão da chegada da brisa marítima, mas não há previsão de chuva para a região metropolitana de São Paulo e a capital paulista.

"Os próximos dias seguem com tempo estável e predomínio do ar seco, o que mantém o céu com poucas nuvens, temperaturas agradáveis durante as tardes e sensação de frio nas madrugadas, principalmente nas regiões mais próximas de serras e baixadas", afirma o CGE.

Na quarta-feira, 12, e na quinta-feira, 13, o cenário deve se manter. O tempo volta a mudar a partir da sexta-feira, 14, com o retorno das chuvas sobre o Estado de São Paulo.

Veja a previsão de temperatura para os próximos dias, de acordo com a Climatempo:

Terça-feira, 11: variação entre 16º e 27ºC

Quarta-feira, 12: variação entre 17º e 28ºC

Quinta-feira, 13: variação entre 18º e 29ºC

Sexta-feira, 14: variação entre 19º e 27ºC

Sábado, 15: variação entre 20º e 25ºC

Domingo, 16: variação entre 17º e 24ºC

Na semana que vem, o dia mais quente será na quinta-feira, 20, quando a mínima será de 20ºC e a máxima atingirá 27ºC. A previsão é que o dia será de sol com muitas nuvens, com períodos de tempo nublado e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, de acordo com a Climatempo.