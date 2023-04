Sandy faz homenagem em aniversário de Junior Lima: Melhor segunda voz do mundo

11/04/2023 | 12:11



Sandy se derreteu pelo irmão, Junior Lima, nesta terça-feira, dia 11, data de seu aniversário. O caçula da família completou 39 anos de idade e, claro, recebeu uma bela homenagem de sua irmã e parceira de palco.

Ao postar um clique de Junior, Sandy teceu vários elogios ao irmão e o agradeceu por ser sua eterna segunda voz. É demais para os coraçõezinhos dos fãs da dupla, né?

Em seu texto, ela escreveu:

Hoje é o dia do cara mais gente boa do mundo. Aquele que tem o sorriso mais doce, o abraço mais sincero, o bom humor das pessoas mais gostosas de conviver, um coração mais mole que gelatina e a eterna melhor segunda voz do mundo! (E muito mais que isso.)? E eu choro só de pensar em quanto eu amo e admiro. E amo mais um pouquinho. Ju, que o seu dia seja digno desse sol que é você. E que o mundo te mereça cada vez mais. Seja MUITO feliz!!!