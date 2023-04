Ratinho diz que Anitta está a cara de Michael Jackson e que não gosta da voz de Pabllo Vittar: Canta mal

11/04/2023 | 12:10



Ratinho soltou algumas opiniões polêmicas durante seu programa no SBT da última segunda-feira, dia 10. Durante o quadro Dez ou Mil, o apresentador disparou que acredita que Anitta esteja parecida com Michael Jackson e ainda detonou a voz de Pabllo Vittar.

- Eles estão parecidos. Ela tá fazendo muita plástica. Ele fez muita plástica. Um milhão de plástica.

- Ela é bonita, chefe, rebateu Lola.

- Ninguém tá discutindo isso! Estamos discutindo que eles estão parecidos. Amanhã eu vou mostrar isso, continuou ele.

Não muito tempo depois, ele declarou que não acha que Pabllo Vittar canta bem.

- Não tô falando maldade, não! Tô falando que ela canta mal. Eu acho que ela não canta bem. Acho por exemplo, como chama [som estridente], a Pabllo ou o Pabllo canta mal pra cacete. Eu acho isso. Não posso achar? Sou obrigado a gostar? Tem um monte de gente que acha que a Pabllo canta bem. Eu acho que ela canta mal.

E continuou:

- Se eu ouvir música da Anitta, gosto. Do Pabllo, não sei falar. Da Pabllo, não sei. Ela grita muito. É isso que eu tô falando. Amanhã todo mundo vai me xingar na rede social. Xinga à vontade. [...] A voz dela. Voz bonita, voz feia. A melhor voz do Brasil pra mim é do Nelson Gonçalves, que ninguém sabe quem é.

Eita!