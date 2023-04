Preta Gil recebe alta após período de internação

11/04/2023 | 12:10



Preta Gil descobriu um câncer no intestino no começo de 2023 após passar mal e dar entrada na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Logo depois do ocorrido ainda não se tinha informações sobre o que estava causando o mal estar da cantora. Seis dias depois, no entanto, ela usou as redes sociais para informar aos fãs e seguidores que foi diagnosticada com a doença.

Nesta terça-feira. dia 11, depois de passar um período internada, Preta comemorou sua chegada em casa. Nos Stories, ela escreveu:

Em casa! Glória a Deus por isso! Viva meus Orixás, minhas Santinhas, meu Anjo da Guarda e todos os meus protetores!.