Amanda Meirelles tem conta suspensa no Twitter

11/04/2023 | 12:11



Eita, deu ruim! A equipe da médica Amanda Meirelles está enfrentando a maior dor de cabeça após a sister ter a sua conta suspensa no Twitter.

O Twitter suspende as contas que violam as Regras do Twitter, diz a rede social. Os administradores ainda não se pronunciaram sobre o assunto, mas seguem fazendo mutirão através do Instagram.

O lutador Cara de Sapato, grande amigo de Amanda no confinamento, usou a sua conta para pedir ajuda no multirão e, dessa forma, tentar eliminar Fred Nicácio.

Gente, a conta da Amanda Meirelles está suspensa então vamos assumir o B.O. e fazer por aqui os mutirões pra esse paredão que seriam feitos lá tá?