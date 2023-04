Betfair: Jorge Jesus tem 58% de chances de ser o novo técnico do Flamengo; veja lista dos favoritos

Da Redação

Do 33Giga



11/04/2023 | 11:55



Com a saída conturbada do técnico Victor Pereira após mais uma derrota, desta vez por 4 a 1 para o Fluminense no jogo decisivo do Campeonato Carioca 2023, o Flamengo já procura por um novo comandante para a sequência da temporada.

De acordo com a Betfair, especialista em probabilidades esportivas, o treinador campeão da Libertadores pelo Fla em 2019, Jorge Jesus, é o nome com mais chances de assumir o cargo, com 58% de probabilidade.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O “Míster”, como era chamado pelos jogadores e torcedores flamenguistas, conquistou cinco taças na sua passagem de um ano e um mês pelo clube. O português venceu o Campeonato Brasileiro e a Libertadores em 2019, a SuperCopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Cariocão em 2020 conquistando 81% dos pontos disputados.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

Jesus está em suas últimas semanas de contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, e já foi anunciado que não haverá renovação do contrato. O técnico aparece em segundo na cotação para ser o novo treinador da Seleção Brasileira, porém, para a Betfair, o italiano Carlo Ancelotti é o favorito para ser escolhido pela CBF e assumir o cargo.

Outro treinador no radar cotado para ser o técnico da equipe de Gabigol, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique é o argentino Jorge Sampaoli, que está desempregado desde que deixou o Sevilla neste ano. O treinador passou por duas experiências em clubes brasileiros após comandar a Seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2018, quando comandou o Santos e o Atlético Mineiro entre 2019 e 2021.

Confira as probabilidades para treinador do Flamengo, segundo análise da Betfair

Jorge Jesus – 58% (odd de 1.73)

Jorge Sampaoli – 40% (2.5)

Tite – 23% (4.33)

Marcelo Gallardo – 8% (13.0)

Eduardo Coudet – 7% (15.0)

Mano Menezes – 6% (17.0)

Juan Pablo Vojvoda – 4% (23.0)

Dorival Júnior – 3% (34.0)

Dunga – 2% (41.0)

Mauricio Pochettino – 2% (51.0)

Vanderlei Luxemburgo – 1% (67.0)