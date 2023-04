Charge do dia

Seri

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC enviou ontem ofício ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) o convidando a participar da próxima assembleia da entidade. O pedido de agenda com o governador foi definido em reunião ordinária do colegiado, realizada na manhã de ontem, que contou com a presença de sete deputados da região, entre estaduais e federais.