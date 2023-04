André Lamoglia se declara ao Rio de Janeiro após troca de beijos com Jade Picon

11/04/2023 | 10:10



Eita que o amor parece estar no ar! André Lamoglia, ator galã da série espanhola Elite, está dando o que falar em terras brasileiras. O artista, segundo o jornal Extra, foi flagrado em super clima de romance com Jade Picon em uma festa que rolou no Rio de Janeiro, no domingo, dia 9.

Apesar de morar em Madrid, na Espanha, por conta do trabalho, André nasceu no Rio de Janeiro e está sempre curtindo alguns dias de sol nas praias do Brasil. Nos Stories do Instagram, na última segunda-feira, dia 10, o ator, que não se pronunciou sobre a tal troca de beijos com a influenciadora, publicou uma foto do céu e declarou seu amor à cidade carioca.

Você é lindo!, escreveu na legenda do registro que foi tirado de dentro de um avião e mostra o Rio de Janeiro.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que os dois são vistos juntos trocando carícias calientes. Ainda segundo o veículo, o flerte teria começado ainda em junho de 2022, após uma festa promovida pelo jogador de futebol Vinícius Jr.. E aí, será mesmo?

Futuro da carreira

Ainda no ar como Chiara em Travessia, Jade Picon revelou nas redes sociais que já está planejando seus próximos passos. Aos 21 anos de idade, a atriz pretende continuar com a carreira de intérprete e investir cada vez mais em aprendizados e evolução.

Segundo o jornal Metrópoles, a influenciadora compartilhou com seus seguidores que decidiu pausar todos os outros projetos em sua vida para poder se mudar para o Rio de Janeiro e dar vida à personagem da novela global.

- Eu praticamente pausei tudo o que eu estava fazendo na minha vida para me dedicar 100% para esse novo projeto. Com certeza quero seguir a carreira como atriz, quero fazer outros personagens, porque foi uma experiência transformadora na minha vida. Em todos os quesitos, foi a realização de um dos meus maiores sonhos. Não poderia ter sido melhor.