Casa ‘Vem Maria’ ganha nova sede em Santo André

Beatriz Mirelle

do Diário do Grande ABC



11/04/2023 | 10:08



A Casa “Vem Maria”, instituição andreense que oferece serviços de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica, ganhou nova sede nesta segunda-feira (10). O espaço localizado na Alameda Gaspar Nogueira, 31, no Bairro Jardim, recebeu investimento de R$ 200 mil em seis meses de reforma. O prefeito Paulo Serra (PSDB) destaca a acessibilidade do local, próximo às estações de trem e ônibus da cidade, e a busca para ajudar mulheres a romperem com os ciclos da violência.

O serviço é realizado sem necessidade de encaminhamentos de delegacias ou postos de saúde. A entidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O atendimento pelo WhatsApp (11 4992-2936) fica disponível 24 horas todos os dias.

A equipe conta com três assistentes sociais, dois psicólogos, dois colaboradores da frente social de trabalho, um responsável pelo administrativo e acompanhamento contínuo da Secretaria de Cidadania e Assistência Social de Santo André. “É um imóvel próprio da Prefeitura. Nele, enxergamos a vantagem de estar próximo à Estação Santo André e ao terminal de ônibus. Acreditamos que será um facilitador para que as vítimas cheguem aqui”, disse Paulo Serra.

Ele afirma que ainda há um alto índice de mulheres que fazem boletins de ocorrência, mas não procuram o apoio da entidade. “Fazemos uma busca ativa com a Polícia Civil e a Patrulha Maria da Penha, da GCM (Guarda Civil Municipal). Descentralizamos o ‘Vem Maria’ para atuar nas escolas e nos órgãos de referência de assistência social para que mais vítimas tenham acesso a esse acolhimento.”

Solange Ferreira, encarregada pela instituição, afirma que a naturalização social da violência é o principal fortalecedor do machismo. “Muitas pessoas acabam reproduzindo situações de agressão passadas de geração em geração. Assim, há uma dificuldade para identificar e sair de relacionamentos tóxicos por causa da dependência emocional ou econômica. Estamos aqui para orientar essas mulheres para que elas consigam romper esse ciclo.”

Quando a vítima chega ao local, o acolhimento começa na recepção. O novo ambiente não requer agendamento e é equipado com brinquedoteca, caso a mulher leve os filhos ao local. Nesse primeiro momento, os funcionários recolhem informações básicas. “Se ela estiver sem documentos, atenderemos da mesma forma. Oferecemos acompanhamento de psicólogos e assistente social, mas, sobretudo, mostramos todas as possibilidades que a cidade oferece para vítimas de violência”, afirmou Solange. “Algumas precisam de auxílio imediato com alimentação, abrigo sigiloso para ficar com filhos, orientação para busca de emprego ou emitir documentos. Nosso acolhimento faz de tudo para que elas acessem direitos básicos de cidadania”, finaliza.