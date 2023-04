Região inicia campanha de vacinação contra Influenza

Da Redação



11/04/2023 | 09:57



Os municípios do Grande ABC iniciaram nesta segunda-feira (10) a campanha de vacinação contra o vírus influenza em grupos prioritários, como crianças, idosos, pessoas com comorbidades, profissionais de saúde, entre outros.

A vacina é aplicada por livre demanda nas unidades de saúde da região. Para receber o imunizante é necessário apresentar o documento pessoal com foto e comprovante que faz parte de um dos grupos prioritários.

A vacina deste ano contra a influenza é trivalente, ou seja, composta por três vírus (H1N1, H3N2 e linhagem B). O imunizante pode ser administrado de maneira simultânea com outras vacinas do Calendário Nacional de Vacinação e também com outros medicamentos.

“A vacina não causa gripe. Ela é segura e apresenta o mínimo de efeitos colaterais. Orientamos os profissionais da rede a tirarem as dúvidas da população para que os moradores se sintam seguros na hora de receber a vacina”, explicou Shirley Felix Cezário de Melo, coordenadora do Programa Municipal de Imunização.</CW>

A expectativa da campanha, que começou em todo País , é vacinar 90% do público-alvo até dia 31 de maio. Até o momento, o Ministério da Saúde já enviou para Estado mais de 5 milhões de doses, que já foram distribuídas para os 645 municípios do Estado.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, neste ano, diferentemente dos anteriores, não haverá escalonamento do público prioritário, desta forma, mais de 18,4 milhões de paulistas já poderão se imunizar.

Para Tatiana Lang D’Agostini, diretora do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado, a população precisa se conscientizar da importância da vacinação contra a gripe.

“Estamos em uma época do ano onde diversos fatores auxiliam na transmissão e contágio por influenza, por isso, é de suma importância que a população compareça aos postos para se imunizar contra a gripe, principalmente crianças e idosos, que são os grupos mais sensíveis à síndrome gripal e que pode evoluir para casos graves”, destacou.

A cobertura vacinal de influenza em 2022 foi de 69% em todo o Estado. Nos anos anteriores, a cobertura foi de 55,5% em 2021; 92,5% em 2020 e 89,4% em 2019.