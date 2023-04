Desenvolvimento de jogos: mercado atrai programas de treinamento para jovens

Da Redação

Do 33Giga



11/04/2023 | 09:55



Segundo o relatório de 2022 da consultoria Newzoo, o mercado de desenvolvimento de jogos deve movimentar 200 bilhões de dólares no mundo. O Brasil lidera o setor na América Latina, com receita estimada de R$ 11 bilhões só em 2021. Os investimentos no país continuam a crescer, sendo esperada alta de 6% para os próximos anos, de acordo com a Newzoo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O mercado de games local está em expansão através do aumento no número de estúdios de desenvolvimento de games. Nos últimos anos, o Brasil passou de 375 para mais de 1.000, alta de 169%, conforme a 1ª Pesquisa Nacional da Indústria de Games, realizada pela Abragames (Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais), em parceria com a ApexBrasil, divulgada em 2022.

Quer investir em criptomoedas de forma confiável? Clique aqui e compre na Bit2Me

De olho nesse mercado, a GameMaker – plataforma de desenvolvimento de jogos da empresa do navegador Opera – realizou em março o projeto Gamers do Futuro: uma iniciativa GameMaker no interior de São Paulo, com o objetivo de ensinar os jovens sobre a profissão de desenvolvedor de games, explorando o mercado e como isso pode se tornar uma carreira.

Ativação mostra novas oportunidades profissionais aos jovens

Cerca de 100 alunos participaram do workshop que trouxe um panorama do mercado de trabalho para desenvolvimento de jogos por meio de uma palestra com três desenvolvedores referência no setor, Guselect, NoNe e Luiz Alves, e atividades práticas para que eles pudessem experimentar a plataforma e desenvolverem seu primeiro jogo.

“Essa parceria da GameMaker com os desenvolvedores é interessante, porque pode transmitir uma profissão nova para os jovens”, comenta Luiz Alves.

“Foi um evento maravilhoso, enche o coração de alegria ver a galera que não sabia fazer nada e agora conseguiu montar um joguinho sozinha”, destaca Isaque Malta, conhecido como NoNe.

“Interessante ir ao interior e falar com o pessoal, apresentar isso para eles, apresentar aqui é uma possibilidade para eles”, Gustavo Colares, o Guselect, que preparou um tutorial sobre GameMaker.