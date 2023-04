Dólar cai em linha com exterior e após desaceleração do IPCA

11/04/2023 | 09:38



O mercado de câmbio acompanha na manhã desta terça-feira a queda do dólar e dos retornos dos Treasuries no exterior. A divisa americana ante o real acumulou ganho de 0,32% nas duas sessões anteriores.

Os investidores ajustam posições após o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março vir abaixo da mediana do mercado financeiro.

Também estão na expectativa por novos discursos de três autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), a fim de avaliar as chances de um novo aumento de juros em maio nos EUA. São esperados comentários de Austan Goolsbee, de Chicago (14h30); Patrick Harker, da Filadélfia (19h00); Neel Kashkari, de Minneapolis (20h30).

No radar local segue a entrega do arcabouço fiscal ao Congresso até o fim da semana. Um compasso de espera pelo índice CPI dos EUA e a ata do Fed, que serão publicados na quarta-feira, continua inibindo a liquidez nos negócios, segundo um operador.

Mais cedo, o IPCA apontou desaceleraração de alta a 0,71% em março, ante um avanço de 0,84% em fevereiro e abaixo da mediana positiva esperada por analistas, de 0,77%. O IPCA acumulado este ano ficou em 2,09% e, em 12 meses em 4,65%, menor também que a mediana esperada de 4,71%.

O IBGE informou ainda que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve alta de 0,64% em março, após uma elevação de 0,77% em fevereiro.

Já o Índice Nacional da Construção Civil (INCC/Sinapi) subiu 0,20% em março, após avanço de 0,08% em fevereiro.

Lá fora, o dólar recua frente moedas principais e algumas emergentes ligadas a commodities, como peso mexicano, rand sul africano e peso australiano.

Às 9h34, o dólar à vista caía 0,24%, a R$ 5,0538. O dólar maio cedia 0,35%, a R$ 5,0690.