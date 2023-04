Consórcio convida Tarcísio de Freitas para participar da próxima assembleia

Artur Rodrigues

do Diário do Grande ABC



11/04/2023 | 09:08



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC enviou ontem ofício ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) o convidando a participar da próxima assembleia da entidade. O pedido de agenda com o governador foi definido em reunião ordinária do colegiado, realizada na manhã de ontem, que contou com a presença de sete deputados da região, entre estaduais e federais.

As assembleias ordinárias do Consórcio acontecem sempre na primeira terça-feira do mês. No entanto, o presidente da entidade e prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), informou que há possiblidade de ser convocada reunião extraordinária para receber o governador.

"Esperamos receber o governador Tarcísio o mais breve possível. Vamos adequar a data da reunião à agenda dele, se for necessário. Ter uma relação próxima com o governo estadual é de vital importância para a nossa região”, disse Marcelo.

Também esteve presente na assembleia o secretário-executivo de Governo e Relações Institucuionais do governo estadual, Marcos Penido. Embora não tenha confirmado a presença de Tarcísio na próxima reunião – deixou o prédio do Consórcio antes do fim do encontro –, ele disse ao Diário que o governo está à disposição para ouvir as demandas das sete cidades.

“Sempre que formos convidados, estaremos presentes. Isso é um compromisso do nosso secretário (Gilberto) Kassab (PSD), do governador Tarcísio, para que a gente possa ser esse elo entre os municípios e a capacidade de execução do Estado”, comentou Penido.

Além do convite ao governador, a reunião ordinária de ontem também debateu demandas das sete cidades e definiu as prioridades para recursos vindos dos governos estadual e federal.

“Nós tratamos sobre necessidade da capacitação profissional da nova indústria do Grande ABC. Ou seja, nós precisamos capacitar a população economicamente ativa para receber essas indústrias e para atenderàa vocação de cada município”, declarou a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

Entre os deputados estaduais, estavam presentes, além de Ana Carolina, Ediane Maria (Psol), Luiz Fernando (PT) e Rômulo Fernandes (PT). Teonílio Barba (PT), que havia confirmado presença na semana passada, após contato feito pelo Diário, comunicou ao Consórcio que não pôde comparecer por questões de agenda, enquanto os parlamentares Átila Jacomussi (Solidariedade), Carla Morando (PSDB) e Thiago Auricchio (PL) não justificaram as ausências.