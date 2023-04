Bolsas de NY fecham mistas, repercutindo payroll e observando perspectivas para o Fed

10/04/2023 | 17:25



As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único hoje, em uma sessão que repercute a publicação do relatório de empregos (payroll) nos Estados Unidos na última sexta-feira, quando os mercados não operaram em virtude do feriado. As perspectivas pela continuidade do aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed) após a divulgação do indicador pressionaram as ações, mas determinados setores tiveram outros impulsos ao longo do pregão que amenizaram as perdas.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,30%, em 33.586,52 pontos, o S&P 500 subiu 0,10%, a 4.109,11 pontos, e o Nasdaq recuou 0,03%, a 12.084,36 pontos.

Na visão de Edward Moya, analista da Oanda, as ações estão enfraquecendo, pois os investidores estão antecipando que o próximo relatório de inflação selará o acordo para outro aumento de juros de 25 pontos base pelo Fed. "Esta é a semana que pode nos dizer que o consumidores dos EUA não está mais mostrando resiliência e, de fato, está bastante fraco; o núcleo da inflação está tornando as coisas mais caras, as vendas no varejo podem mostrar que o consumidor está esgotado e os bancos podem pintar um quadro de que as contas de poupança americanas estão em baixa e a dívida do cartão de crédito está disparando", afirma.

No caso do payroll, para Moya, a principal é de que o mercado de trabalho está diminuindo lentamente, mas não rápido o suficiente para o Fed manter as taxas inalteradas. "As perspectivas para a economia vão ficar muito feias no terceiro e quarto trimestres, já que as pequenas empresas estão prestes a ser esmagadas à medida que os empréstimos secam", projeta.

As ações da Tesla caíram 0,34% hoje, depois de a empresa cortar os preços de toda a sua linha de modelos nos EUA pela terceira vez neste ano. Aparentemente, está tentando atrair mais compradores em meio ao aumento das taxas de juros, que encarecem os empréstimos para automóveis. Já a Apple recuou 1,79% após a International Data Corporation (IDC) informar que as vendas globais de computadores pessoais (PC) da empresa caíram no primeiro trimestre em ritmo mais forte que as de rivais. As remessas de PCs da companhia despencaram 40,5% ante igual período do ano passado, conforme a pesquisa.

Já as ações de fabricantes de chips aparecem entre os destaques da sessão, depois que a Taiwan Semiconductor Manufacturing informou vendas abaixo do esperado no primeiro trimestre, favorecendo concorrentes. Qualcomm subiu 1,13% e Nvidia avançou 1,86%