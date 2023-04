'Minha seleção brasileira no momento é o Fluminense', desconversa Fernando Diniz

10/04/2023 | 16:40



Fernando Diniz estava suspenso na final do Carioca e não pôde dar entrevista coletiva após o jogo para celebrar seu primeiro grande título como treinador. Nesta segunda-feira, o comandante do Fluminense falou sobre a goleada por 4 a 1 sobre o Flamengo que novamente o colocou na rota da seleção brasileira. Ele, contudo, preferiu se esquivar do assunto e fazer juras de amor ao clube.

"O assunto seleção brasileira eu já falei mais de uma vez. Minha seleção brasileira no momento é o Fluminense. Não fico pensando na seleção. Se um dia isso vier a acontecer eu saberei responder, na hora certa", desconversou o técnico sobre a possibilidade de assumir a vaga de Tite, aberta desde a Copa do Mundo do Catar.

O treinador revelou que vem se adaptando com as críticas e já não fica irritado com as cobranças. Em um mea-culpa, ele admite que as pnacadas às vezes servem de enorme aprendizado e vem filtrando tudo para o bem do Fluminense e de seu crescimento profissional.

"Ser elogiado é uma coisa que eu gosto, mas que não deixo mudar o que preciso para melhorar. Não é fácil colher elogios e continuar a melhorar. Espero continuar com humildade para seguir aprendendo", disse. "No trabalho da imprensa, já fui muito criticado, mas soube ouvir. Às vezes enxergo uma coisa que outros não enxergam. Mas temos de saber conviver com os dois lados da moeda. Todos sabem sobre futebol. Erram e acertam. Se souber observar, você vai aprender e procuro sempre aprender."

Apesar de mais calmo, o treinador não aceitou críticos de um jornalista e saiu em defesa do volante Felipe Melo. "Os críticos não querem saber se o Felipe Melo é bom ou não. Querem é achar algo para ferrar o cara. Mas ele jogou bem, jogou muito bem. Quando tem de criticar, critique. Mas ele foi bem. Não é o Flamengo que não soube explorar o lado dele, no qual estava o Marcelo também. Os caras é que foram muito bem. Eu o vejo treinar, não vou colocar um cara que não está bem para ferrar o Fluminense, a mim ou o cara. Ele trabalha muito e hoje está no melhor momento dele no Fluminense."