Assessoria do cantor Marrone desmente internação para corrigir cirurgia plástica

10/04/2023 | 16:11



A jornalista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa do Balanço Geral, deu a informação de que o cantor Marrone, da dupla com Bruno, teria voltado ao centro cirúrgico nesta segunda-feira, dia 10, para corrigir um dos procedimentos realizados em seu olho. Vale lembrar que, recentemente, o cantor sertanejo passou por uma série de cirurgias plásticas no rosto.

Entretanto, em mensagem enviado ao jornal Metrópoles, a assessoria do cantor desmentiu a internação. Segundo o jornal, houve uma confusão durante o início do programa, fazendo com que o apresentador, Reinaldo Gottino, passasse a informação incorreta.

De acordo com a assessoria de Marrone, o artista não está internado e passa bem em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde ficará durante a semana após seus shows com Bruno.